Ilógicas las inquietudes con el Sevilla

Tres empates, dos en Liga como visitante y uno de local en Champions hicieron que un manto de duda se cerniera sobre la vertical del Sevilla. La exigencia en su mayor desmesura salía a relucir y hasta la figura de Lopetegui quedaba rozada. La figura del entrenador que, día a día, demuestra una cualificación sobresaliente según se desprende de los números que está consiguiendo desde su controvertida llegada al club de Nervión.

Dudas acrecentadas ante la llegada de un equipo de Bordalás sin reparar en que el técnico levantino almacena unos números en sus duelos con el Sevilla de finiquito inmediato. Los partidos de Elche, San Sebastián y con el Salzburgo en Dato habían hecho cundir un estado de alarma absolutamente infundado. Tiene el equipo demasiado crédito como para que se le cuestione por tres empates de nada y, claro, el turno para el desquite llegó enseguida, justo contra Bordalás.

Era moneda de uso común que este Valencia de Bordalás ya no era el timorato que vagabundeaba por la Liga. El Valencia volvía por donde solía, el carácter indomable de Bordalás se había enquistado en el equipo y cuidado con él. Dos minutos le duró al Sevilla ese temible Valencia que ya recordaba a los que no tan lejanamente llevaba plata a su sala de trofeos en Mestalla. Un gol del Papu antes de romper a sudar, un autogol, el debut de Rafa Mir como goleador sevillista y se acabó.

En fútbol vivimos queriendo meter el segundo gol antes de marcar el primero, todo es mejor hacer ayer lo de hoy y esas prisas condicionan los estados de ánimo. Estados fluctuantes, inestables y que en muchas ocasiones tienden a confundir la realidad con el deseo. No eran lógicas las aprensiones que despertaba el Sevilla por culpa de tres empates y bueno es convenir en esa vieja máxima futbolera de que los buenos equipos cuando no pueden ganar empatan, no pierden.