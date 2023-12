Jesús Galván cierra el año con el Sevilla Atlético como líder

El Sevilla Atlético ha sumado un punto en su visita a Murcia, donde ha competido en el terreno de un rival complicado como el UCAM. El filial sevillista no conoce la derrota desde el pasado 12 de noviembre y suma cinco encuentros sin perder. Además, sólo acumula una derrota en las últimas 9 jornadas y es líder por delante del Yeclano, que ha ganado pero no lo alcanza.

El equipo de Jesús Galván ha sumado un punto muy trabajado y muy serio y también ha tenido opciones para sumar los tres puntos. Oso, en un lanzamiento de falta, estuvo cerca de adelantar a los nervionenses. Después Xavi Sintes también tuvo una buena ocasión para poner a los suyos por delante.

En la segunda parte, en un periodo con las fuerzas muy igualadas, los sevillistas también tuvieron sus opciones. En un lanzamiento de saque de esquina Oso estuvo cerca de sorprender al UCAM, que fue un rival serio y que demostró la posición que ocupa, con opciones de entrar en la zona de play off.

Galván es una de las opciones que, de manera interina, tiene el Sevilla para dirigir el primer equipo si no encuentra un sustituto para Diego Alonso antes de este martes, cuando debe visitar al Granada. El filial ya no compite hasta el mes de enero, por lo que podría dirigir la sesión de entrenamiento de este domingo. Aunque el club aún no ha decidido nada.