Joan Jordán ha lamentado las circunstancias que han rodeado a la derrota de Sevilla en Bilbao, donde el equipo de Lopetegui estuvo muchos minutos dominando en el marcador.

"Es una derrota dura, difícil. Creo que en la primera parte hemos estado muy bien, sin conceder ocasiones. En la segunda hemos empezado bien, hemos tenido ocasiones claras y a partir de ahí ha habido cosas que no hemos hecho bien y hemos sufrido. Hemos sido un equipo largo y nos ha costado detectar su presencia y han empezado a estar mejores hasta que lo hemos pagado", ha comentado el jugador catalán.

El centrocampista, que abandonó el terreno de juego con 0-1, recuerda que es difícil puntuar en San Mamés: "Es un campo muy complicado y para ellos era un partido igual de importante que para nosotros. Teníamos muchas ganas de llevarnos la victoria. En fases del partido hemos estado bien, pero no hemos matado el partido, han tenido las suyas y hemos perdido. Tenemos que mejorar muchas cosas", continuó.

Finalizaba el centrocampista añadiendo que "estamos muy dolidos. Nos queríamos reencontrar con la victoria en LaLiga y nos vamos muy fastidiados. No cabe estar de otra forma y hay que corregir y asimilar lo que no hemos hecho bien para que no vuelvan a ocurrir, que somos el Sevilla. Este partido hoy no se nos podía escapar después de la primera parte que hemos hecho".