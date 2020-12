Joan Jordán acababa el encuentro con muy buenas sensaciones, por el triunfo ante un rival importante en la Liga y también por la imagen dada por el equipo.

"Sabíamos el tipo de partido que nos íbamos a encontrar y el equipo se ha adaptado muy bien a lo que ha propuesto el rival. Sabíamos la calidad que tienen, los problemas que nos podían generar y la buena salida de balón que tienen con Pau Torres. Nos hemos adaptado bien a lo que requería el partido en cada momento", ha comentado el jugador catalán, que añadía un matiz distinto a su reflexión: "Hemos tratado de salir a la contra, que es una faceta que es importante y que también hemos trabajado".

El centrocampista daba su visión sobre el tema de las manos y el penalti señalado por Soto Grado al inicio del choque. "En directo no la he visto. Me han dicho que le ha dado en la mano, pero no sé. El tema de las manos cada árbitro la interpreta a su manera".

Jordán, por encima de todo, se queda con el empaque mostrado por el equipo. "Incluso dentro del campo tenía la sensación de que estábamos siendo un equipo muy sólido y que competimos. Hemos competido muy bien y me ha recordado al equipo del año pasado. Tenemos que dejar la portería a cero, ser eficaces arriba y tenemos unos defensas muy grandes", subrayó.

Por último, se refirió al derbi. "Es un partido clave. El año pasado se nos dio bien y queremos darle una alegría a la afición"