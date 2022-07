De Jong mira atrás: "Decidí la final con dos goles"

Luuk de Jong, jugador desde el pasado fin de semana del PSV Eindhoven tras un traspaso concretado en algo más de 4 millones de euros, según se publicó en la prensa neerlandesa, recalcó que su rendimiento en España rayó a gran nivel pese a las dudas que levantó su fichaje y su juego.

El delantero guarda un grato recuerdo de su paso tanto por el Sevilla como por el Barcelona, en el que militó cedido la pasada temporada.

En una entrevista al diario Gelderlander, De Jong ha destacado la satisfacción que siente por su rendimiento en este periodo de tres años desde su llegada. “He sido jugador del Barcelona y en un momento dado un Camp Nou lleno gritó mi nombre. En el Sevilla ganamos la Europa League y decidí la final con dos goles. Puedo mirar hacia atrás con un sentimiento de orgullo. Aunque todavía no me doy cuenta del todo. Creo que sólo después de mi carrera me daré cuenta de lo hermosa que ha sido”, ha comentado el goleador, que volvió a su país y a su ex equipo pese a que le quedaba un año más de contrato en el Sánchez-Pizjuán.

De Jong, además, ha recordado que recibió críticas en el Sevilla. “Había mucho escepticismo cuando fui a España en 2019. Pero llegué allí como un jugador más maduro y valió la pena. Demostré que puedo ser importante para cualquier equipo. Y en cualquier nivel, aunque sea en la última fase de los partidos como suplente”.