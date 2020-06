La Liga comenzó, una gran noticia, y el Sevilla ganó al Betis con claridad. Doble motivo de felicidad para los sevillistas con un triunfo que les permite reanudar con buen paso la competición y reencontrarse con las mejores sensaciones. Todo le salió a Julen Lopetegui como lo planeó, ya que su equipo fue superior al eterno rival en un duelo "extraño" por las circunstancias, aunque "un derbi es un derbi" y ganarlo siempre es "importante".

"Ganar un derbi vale igual. Siempre es especial. Es cierto que es una situación extraña, pero todos hemos trabajado al máximo nivel para adaptarnos a una realidad diferente. Y, de cualquier forma, son tres puntos importantes que nos permiten seguir peleando por nuestros objetivos", señaló el técnico nervionense, para quien, aunque "no haya ruido en el estadio seguro que sí lo habrá en la ciudad por esta victoria".

ESFUERZO "Si no hubiese cinco cambios los dos equipos habríamos acabado con nueve jugadores"

CLAVE "Pese a las difíciles circunstancias afrontamos el choque con la mejor de las mentalidades"

En cualquier caso, y aunque al ser cuestionado el preparador sevillista aseguró que desde su posición "no" vio el penalti, cree el triunfo local fue "justo, ya que así como el choque de ida fue más equilibrado, esta vez merecimos los tres puntos con claridad". "Fuimos merecedores de la victoria". Y en este sentido Lopetegui destacó el valor de un partido después de una complicada preparación, "con tres ventanas de fútbol de once contra once y a 80 minutos". "El equipo ha respondido bien, pese a que al final llegaron los problemas musculares lógicos que espero que no vayan a más. Fuimos al límite en esta preparación y en el partido. Sin los cinco cambios hubiésemos acabado nueve contra nueve", destacó el preparador vasco, quien apuntó: "Esto no se puede comparar con Alemania, que tienen un encuentro por semana, ni Italia, que tendrán más tiempo de preparación. Aquí vamos a vivir una situación diferente para jugar cada tres o cuatro días. Recuperarse bien será importante en esta recta final del campeonato".

El Sevilla, en cualquier caso, se mantiene en la pelea por la tercera plaza y este primera jornada del mes exprés que viene la sacó con nota: "Siempre es importante entrar bien en la liga. Han pasado tres meses, aunque parezca que fue ayer cuando jugamos el ultimo encuentro, pero han pasado muchas cosas y hemos padecido una tragedia en el país. Volver con la mejor de las mentalidades en este contexto no es fácil y lo hicimos muy bien. El equipo se merece un 10 por ello", argumentó Lopetegui, feliz por reestrenarse en la liga con un importante triunfo que le da confianza para afrontar lo que queda con un plus. El próxima escalón, visita alLevante el lunes para seguir con a buena tendencia.