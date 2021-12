De Koundé a Rekik, la prestancia de lo versátil

Una de las premisas de Monchi a la hora de realizar la planificación de una plantilla ha sido la de contar con más de un futbolista versátil. Jugadores que puedan actuar en varios puestos siempre han estado en la agenda del director general deportivo y así es lógico encontrar a futbolistas como Gudelj, que ante el Atlético de Madrid actuó de central y de medio centro, sus dos roles. Y luego están los que se adaptan a lo que les echen. Fue el ejemplo de Koundé y Rekik, dos centrales centrales que volvieron a demostrar su valía en la banda para romper por fuera.

Tanto Koundé como Rekik actuaron en los tres roles de la defensa que permite su configuración física y técnica: central en línea de cuatro, central en línea de tres y laterales. Ambos empezaron en la línea inicial de cuatro, hasta la lesión de Montiel: Koundé en su puesto y Rekik en el que tantas veces ha jugado con Lopetegui sin ser el suyo, el de lateral izquierdo. Desde la lesión del lateral derecho, el ingreso de Gudelj al eje de la zaga desplazó a Koundé a ese flanco diestro, mientras que Rekik siguió en el siniestro.

Posteriormente, en el minuto 54, Lopetegui metió a Acuña y rectificó el esquema hacia una zaga de tres con el lateral zurdo y Ocampos como carrileros. Koundé y Rekik escoltaron a Diego Carlos en el eje de tres centrales, mientras que Gudelj pasó a la medular por Joan Jordán. Pero Acuña no aguantó, el Atlético apretó y volvió virar el sistema el técnico sevillista hacia la zaga de cuatro, con Augustinsson ya en el campo y Koundé de nuevo de lateral derecho. Y en las variantes, los dos defensas se reivindicaron a lo grande, con firmeza atrás pese a sus constantes permutas de roles, y además propiciando las mejores llegadas del Sevilla en la segunda parte, ante el acoso atlético.

De hecho, las dos mejores ocasiones del Sevilla en ese periodo de agobio, de acumulación de lesiones y de bombardeo estéril del Atlético salieron de sus botas: el balón profundo de Koundé a Ocampos, que no halló rematador en Rafa Mir (58’) y el pase atrás de Rekik a Rakitic, tras rebañarle un balón en la línea de fondo a De Paul, con tiro al lateral de la red (53’). No fueron artífices directos del triunfo, ese mérito correspondió a Rakitic y Ocampos, pero sí cimentaron una victoria épica.