Ancelotti: "El Sevilla se enfadó un poco, pero los penaltitos no se pitan"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha hablado este martes sobre el posible penalti de Alaba a Ocampos en el Santiago Bernabéu, una jugada que ha calificado de "penaltito" y que éstos ya los árbitros dejaron claro que no se pitan.

"Yo no sé qué se ha montado porque normalmente me focalizo en lo que tenemos que hacer: preparar vídeos de equipos contrarios. He leído algo. El Sevilla que se enfadó un poco... Son situaciones bastantes claras que los árbitros han intentando aclarar a principios de temporada. Los penaltitos no se pitan. Es bastante claro para todos. Los penaltitos no lo van a dar. Hay dos situaciones en el partido contra el Sevilla, una de Ocampos y Alaba, y otra de Vinicius, un contacto con Diego Carlos. No lo han pitado porque eran penaltitos. Estoy totalmente de acuerdo. Un penalti tiene que ser un penalti claro, porque el penalti tiene más probabilidad de marcar que de fallar. Si no es claro, no lo pitan, yo estoy de acuerdo", declaró.

El técnico italiano ha sido preguntado en rueda de prensa ante la polémica suscitada y las declaraciones postpartido de Monchi.