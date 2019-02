José Castro: "El Sevilla se transforma en nuestro torneo"

José Castro ha atendido a la prensa desplazada a Roma para el partido Lazio-Sevilla, ida de los dieciseisavos de final de la Europa League, en el aeropuerto de Fiumicino, nada más aterrizar. El presidente del Sevilla ha reconocido la dureza del cruce, con optimismo e ilusión. "Seguro que se va a vender cara la eliminatoria entre el equipo que más títulos de la Europa League tiene y la Lazio, que es un equipo potente que tiene muchos internacionales. Será una eliminatoria dura entre dos grandes equipos y veremos quién se lleva el gato al agua".

El momento del Sevilla no es el idóneo, pero el presidente del club se ha mostrado optimista. "Es verdad que no estamos en nuestro mejor momento, como demuestra el último mes de competición. Pero el Sevilla se transforma en nuestro torneo y seguro que vamos a hacer un buen partido y llevarnos un buen resultado.

Confianza en la fiabilidad europea del Sevilla: "Evidentemente sería ridículo no reconocer que no es el momento idóneo. Pero también estábamos mal en septiembre y estos técnicos y esta plantilla le dieron la vuelta a la tortilla y estuvimos líderes, y ni éramos los campeones de Liga ni ahora somos los peores. El equipo lleva una puntuación buena y estamos en puestos de Champions en muchas jornadas, creo que son diecisiete o dieciocho, y hay que mantener la confianza en que el equipo vuelva a estar bien de nuevo. El fútbol es así, hay fases mejores y peores".

Los problemas a domicilio: "Es siempre relativo. Hace no muchas temporadas no ganamos ningún partido fuera y fuimos campeones de la Europa League. El Atlético de Madrid lleva 14 puntos en casa más que fuera. Hay momentos en los que en casa, al calor de tu gente, eres capaz de sumar más que fuera. Sin que sea un achaque, somos el equipo que lleva más partidos. Y sin que sea un pretexto, ha habido muchas lesiones y todo eso se deja notar. Pero tampoco es óbice para decir que nuestro equipo es competitivo y tenemos que coger la línea de juego y resultados".

Análisis de Pablo Machín y Joaquín Caparrós: "Ellos son consciente de que no estamos bien ahora, pero no queda otra que trabajar y poner las medidas para que haya buenos resultados, y también buen juego, por qué no.

Tranquilidad con los radicales y ultras: "Llevamos varias semanas trabajando los dos clubes para que no haya ningún problema y todo está trabajado. Vienen en torno a dos mil sevillistas".

Adonde llega la ilusión: "Nuestra ilusión es la máxima y la máxima es ganarla. Fácil no es, nadie lo ha hecho tantas veces como nosotros, es nuestra competición fetiche, nuestro equipo se transforma y vamos a intentar ganarla".

Monchi, el mejor espía de la Lazio: "Monchi es uno de los nuestros y hemos hablado, por supuesto, pero no nos hacen falta espías, para eso están los técnicos de la casa, que visitan a los clubes con los que vamos a enfrentarnos frecuentemente".