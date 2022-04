El Levante, Rubi y Geri, obstáculos

Fundamental cita la de esta tarde en Orriols con vistas a esa segunda plaza que se ve más complicada desde que salieron a la luz las conversaciones entre Rubiales y Piqué. Si la cosa ya estaba difícil, que se sepa el interés de la autoridad, incompetente pero con mucho mando, en que la presencia de Real Madrid y Barça sea condición sine qua non para que los petrodólares fluyan hace que la cosa se ponga literalmente ardua.

Las cosas son como son, las reglas más o menos explícitas están fijadas y ello no obsta para que el Sevilla acuda hoy a Valencia para intentar un triunfo para que conseguir la segunda plaza no quede por él. Y ello ocurre cuando la herida dolorosa de la remontada madridista del domingo tardará en cicatrizar. Claro que no hay que olvidar que el espectacular triunfo del Cádiz en el Camp Nou hizo que lo que pasa en la yerba mantenga cierta credibilidad.

Seguir confiando en que los designios de la Liga se dilucidan única y exclusivamente en la yerba es bueno para la salud de lo que se considera mayor espectáculo del mundo. Y tras estos pensamientos en voz alta, la cita de hoy no es nada sencilla. El Levante ha visto que puede seguir en Primera y está funcionando a la voz de ese Morales que juega cada día mejor y como si los años no pasaran por su osamenta. Orriols ya no es tan mollar y la empresa parece complicada, claro que sí.

Pero aunque las cosas hayan tomado esta deriva y el rival esté agarrándose a todos los clavos candentes que le surgen en el camino, el Sevilla es muy superior. Esa superioridad debe determinar el discurrir del pleito para que la tropa de Lopetegui siga pensando que lograr esa plaza que tanto tiempo le perteneció aún es posible. Posible aunque esas conversaciones entre Geri y Rubi hayan tendido un manto de desconfianza y un pestilente olor a cloaca.