Llega uno de los tres que lo derrotaron

Tanta desaceleración creada por la enorme cantidad de empates ha hecho que el Sevilla esté más pendiente ahora del ruido que hacen perseguidores en vez de buscar la fórmula de desalojar a alguno de la plaza que ocupó durante todo el campeonato. Y en esas estamos cuando en pleno Viernes de Dolores recibe la tropa de Lopetegui a uno de los tres equipos que logró ganarle en la presente Liga, un Granada que pelea por alejarse de la quema.

Sólo tres puntos por encima de la frontera del miedo, el Granada anda a machetazos con su propia vida para lograr el propósito de jugar nuevamente en el Bernabéu y en el Camp Nou dentro de un curso. Y vienen los rojiblancos con el recuerdo de aquel día en que hizo que el Sevilla mordiera el polvo por vez primera. El calendario asimétrico propicia alejar el evento, ya que fue en la jornada octava cuando un gol de Rochina hizo doblar la rodilla sevillista.

Fue a principios de octubre y esa derrota, dolorosa por cierto, fue el único baldón liguero del Sevilla hasta el gol de Vinicius mucho tiempo después. Y esta noche de Viernes de Dolores, el Sevilla aparece con la idea no sólo de cauterizar el gol de Pedri del domingo pasado, sino con no ceder un ápice de cara a permanecer en Territorio Champions. Para ello, Julen Lopetegui parece que cuenta con incorporaciones que redundarán en beneficio indudable para el equipo.

Aunque haya sido el Granada el único que derrotó al Sevilla si exceptuamos a los dos grandes auténticos, lo de esta noche no debería suponer un desmedido esfuerzo para lograr la victoria. El efecto intimidador de Nervión debe ser determinante para que el Sevilla se reencuentre con la victoria, algo que no ocurre desde el derbi del 27 de febrero. Los veintiocho puntos que lo distancian de su rival de hoy deben cimentar que el Viernes de Dolores no sea doloroso.