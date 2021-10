Lopetegui: "El equipo ha sido más equipo que nunca"

Julen Lopetegui hizo "una valoración positiva por haber conseguido un triunfo ante un buen rival como el Celta", tras el triunfo del Sevilla gracias a un gol de Rafa Mir. "El Celta un equipo con excelentes futbolistas, con una buena propuesta que crea muchas ocasiones en todos los partidos, con un entrenador muy valiente. No era fácil, el equipo ha hecho colectivamente un gran trabajo para doblegar al Celta", comenzó diciendo.

El entrenador sevillista recordó que otras veces el Sevilla creó más ocasiones, como en Granada, pero no las convirtió. "En el anterior partido tuvimos seis o siete clarísimas y no las metimos y hoy la hemos metido. Eso es el fútbol, las áreas son las que marcan la diferencia. Pero al margen d ese detalle, el partido ha sido muy parejo. Muy igualado en todos los sentidos. Creo que han empezado mejor ellos. Nosotros hemos cambiado a mitad de la primera parte y hemos mejorado. Al final, muy contentos con los tres puntos".

El guipuzcoano destacó el papel de los que entraron por las numerosas ausencias que presentaba la plantilla tras el parón. "Teníamos muchas dificultades en el once, pero el equipo ha sido más equipo que nunca y estoy contento por los chicos que han tenido que jugar hoy con un gran esfuerzo, han hecho muy buen trabajo. Había jugadores que llevaban tiempo sin jugar y que se merecían este premio al trabajo que están haciendo desde que llegaron aquí".

Y destacó el papel de los que debutaron como titulares esta temporada. "Había bastantes bajas y el once podía cambiar. También la cercanía de los jugadores que han viajado muy lejos ha influido. Y hemos hecho el once que pensamos mejor para afrontar la dificultad que iba a plantear el Celta aquí en Balaídos. Como titulares se han estrenado Gudelj, Augustinsson y Óliver Torres y estoy satisfecho por todo el equipo y por los chicos que han hecho su primer partido hoy y que han hecho un gran trabajo, que no era sencillo".

Sí echó en falta algo más de calma para haber ido a por el 0-2. "Las dificultades eran grandes. Sabíamos que habría momentos en que el Celta nos iba a hacer sufrir con el torrente ofensivo que tiene y con su propuesta de juego. Se trataba de evitar sus virtudes y de hacerles daño. Nos ha costado, al final lo hemos conseguido. Quizá un poco de tranquilidad tras el primer gol para tratar de encontrar más espacios, que los había, y poder rematar el partido. Pero la gestión de los últimos minutos el equipo lo ha hecho muy bien. No recuerdo ocasiones del Celta a raíz del gol y estoy contento por este triunfo".

Por último, fue preguntado, tras las pocas ocasiones del Celta-Sevilla, si no tenía la sensación de que la Liga era algo aburrida. "Será aburrida para ti", contestó entre risas. "Para nosotros, para nada, al contrario. Es hora de que valoremos nuestro fútbol. La Liga española es buenísima en todos los sentidos. A nivel de jugadores, de entrenadores, de logística, de infraestructuras, de repercusión en todo el mundo... No puede ser que en el mundo nos vean mejor que nos vemos nosotros mismos", solicitó ante la prensa gallega.