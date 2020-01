Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha mostrado ante los medios de comunicación sus sensaciones ante la visita de su equipo al Santiago Bernabéu este sábado (16:00 horas). El entrenador guipuzcoano ha avisado que su regreso al estadio en el que fue inquilino del banquillo local no tendrá un protagonismo mayor que el partido en sí ante el que considera un grandísimo equipo y ante el que hará falta “competir” para acabar con esa nefasta estadística que dice que el Sevilla ha perdido los últimos doce encuentros que ha disputado en el Paseo de la Castellana.

También, el de Asteasu ha confirmado que En-Nesyri, último fichaje sevillista, viajará con el equipo a Madrid. “Una vez que forma parte de la plantilla, ha entrenado y viene en buena forma. Contamos con él. Es un jugador de presente y de futuro y está ya adaptado a la Liga. Es un chico bastante completo en condiciones futbolísticas y físicas, tiene 22 años y empieza a mostrar las condiciones que tiene, pero va a seguir creciendo”, ha dicho un Lopetegui que ha sido preguntado por la opción de que juegue en una posición diferente a la de nueve, de extremo, por ejemplo, hecho sobre el que ha señalado, que “por sus condiciones físicas” podría adaptarse, pero que su puesto natural es el de delantero.

Lo que tiene claro Lopetegui es que no quiere ser el centro de atención por su vuelta al Bernabéu.

“El centro de la atención son los jugadores. Puede ser habitual en la vuelta de cualquier jugador o entrenador a un club en el que ha estado que haya cierto interés, pero más allá de eso una vez que pite el árbitro todo se mirará a lo que hagan los jugadores. Cuando uno ha entrenado a un equipo y ha entrenado a un club hay un conocimiento de algunas cosas, pero una vez que empieza el partido uno busca sacar partido de su equipo. El aspecto emocional pasa a un segundo plano. No estoy pensando en eso. Siempre he recibido cariño y no tengo ningún problema en eso”, dijo sobre el recibimiento que espera.

La idea de juego. “Nuestra única energía la dedicamos a preparar el partido de mañana ante un equipo formidable, con la ilusión y la ambición de ser protagonistas. Para optar a ganar lo primero que hay que hacer es competir y competir es hacer las cosas bien, ser capaces de atacar bien cuando haya que atacar y defender bien cuando haya que defender”.

Doce derrotas seguidas en el Bernabéu. “El partido nos va a dar lo que nosotros le demos al partido. Hay que afrontarlo con ilusión y ambición ante un equipo que está en un momento muy bueno. No soy muy amigos de las estadísticas. Trato de estar centrado en lo que está bajo nuestro control. El Real Madrid y el Bernabéu te exigen en todos los sentidos. Es un gran equipo en un momento extraordinario”.

El mercado. “Estamos en periodo de trasferencias. Ha habido salidas y entradas. Las salidas obedecen a una voluntad de salir y los que vienen lo hacen para ayudarnos. ¿El lateral derecho? En esta demarcación hemos usado a Koundé, pero las opciones del mercado las miraremos de puertas para dentro”

Ocampos y Jordán, bajas; Navas, duda. “Tenemos una serie de bajas, pero estamos tratando de dar la importancia a los que están. Los que están son los que van a tratar mañana de hacer un buen partido. No perdemos tiempo en lo que no podemos controlar. Jesús Navas ha estado con problemas, veremos mañana las molestias de él y de algún jugador más”.