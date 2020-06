Lopetegui: "La Liga está en un escenario diferente y vamos a necesitar a todos"

Los partidos de esta acelerada liga caen en cascada, como también los análisis previos de cada uno. Julen Lopetegui insiste en su discurso: respeto absoluto al rival, complicación extrema, mirar hacia delante sin havcer cuentas. Toca el Valladolid, mañana a las diez de la noche en Nervión: "Otro partido complicadísimo, se trata de un rival muy duro que nos obligará a ir al límite, como le ocurrió al Atlético de Madrid con ellos. Cada partido cuesta sangre, sudor y lágrimas, estamos en una de las ligas más importantes del mundo, donde todos nos jugamos mucho, y el Valladolid es un equipo muy bien preparado, bastante completo".

Y la siguiente cuestión sale sola: ¿Seguirá refrescando con rotaciones? "No me gusta llamarlo rotaciones, es gestión de la plantilla y de cada partido, las primeras partes son un poquito más complejas para todos, hay más energías y menos distancias, tenemos plena confianza en juegue quien juegue, todos están trabajando bien, estamos jugando en un escenario diferente, con una continuidad importante, vamos a necesitar a todos, es la realidad. Todos los jugadores tendrán que estar con las orejas para arriba".

Se le plantea que el calendario ha podido llegar a un tramo valle, ideal para cosechar puntos que pueden ser decisivos para la Champions. Lopetegui no es de hacer esas previsiones: "Nos centramos en lo que podamos hacer, la gente de la profesión no hace cuentas, le daremos la importancia que tiene para competir con un equipo muy bueno. Precisamente por jugar ante equipos que se juegan la vida, eso conlleva una dificultad añadida y cada partido será una batalla. Estoy convencido de que pelearemos hasta el último partido, será una lucha reñidísima, no sólo por Champions, sino por Europa. Más que en hacer cuentas, que es muy fácil, lo importante es ganar partidos, y ahí ponemos nuestras energías.".

Tampoco entró a valorar el desigual trato a unos y otros con los descansos entre partido y partido: "No estamos echando cuentas a lo que no esté bajo nuestro control, tenemos que tratar de adaptarnos a este nuevo escenario en la Liga, en eso gastamos nuestra energía. Cada partido es especial, contesto con un tópico pero es así, son tres puntos muy, muy importantes. Nos van a obligar a llegar al límite, insisto".

Al respecto, ve a su equipo a buen nivel tanto físico como mental: "Todos tenemos que hacer un esfuerzo no sólo para estar bien a nivel físico, sino también mental. Esto no va a parar y hay que seguir con el piloto encendido y parándonos poco en lo que ha sucedido en un partido pasado, hay que resetear rápido y pensar en el siguiente. Habrá momentos en que estemos más contentos que en otros".

Se le planteó su opinión sobre varioos jugadores. Primero, Munir. "Munir es un jugador nuestro, que ha jugado por momentos, ahora lo hace y está rindiendo a un nivel bueno. Permanente actitud al trabajo, jugando más o menos, y está recogiendo el fruto a ese trabajo. Nadie va a vivir de lo hecho en el partido anterior, estamos contentos con su actitud".

Luego, Banega y Suso: "Éver esperemos que al final se pueda quedar para Europa en agosto también, está muy implicado y con muchísimo compromiso. Suso estuvo parado varios días y lo ha acusado a la hora de arrancar. Seguro que lo hará porque es un grandísimo jugador y nos va a ayudar seguro".

Finalmente, abordó el posible concurso de los canteranos en estas siete jornadas que quedan: "Están trabajando con nosotros y son una alternativa más, pero no pensamos en darles más o menos minutos. Genaro y Mena ya han debutado en Europa, pero no sé, dependerá de cada circunstancia de cada partido".