Lopetegui: "Ante el Madrid hay que llevar al límite nuestras virtudes"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, espera una gran respuesta de su equipo y del sevillismo en la visita del Real Madrid, un partido grande en el que los nervionenses se juegan muchas cosas. La ilusión es máxima en el equipo y el técnico celebra la vuelta de algunos jugadores importantes, aunque no desvela el estado real de la mayoría.

“Nosotros pensamos en los tres puntos, nada más. Queremos ganar tres puntos y lograr un difícil objetivo como es la plaza de Champions, no hay otro escenario en nuestra cabeza. Nos toca enfrentarnos a un gran rival que acaba de meterse en semifinales de Champions League. Cuando te enfrentas al Real Madrid y al líder solvente de la competición está todo dicho”, ha explicado el preparador guipuzcoano, que no atiende a los argumentos del cansancio del rival tras haber jugado la Champions esta semana: “Cinco días para el Real Madrid es como una semana, estarán recuperados y será un partido bonito y exigente y nosotros estamos centrados en llevar al límite nuestras virtudes como equipo para superar a un grandísimo equipo”.

Trabajo mental. “Se gestiona siendo capaces de focalizar nosotros cada partido para lograr nuestros objetivos. Los chicos están equilibrados para afrontar este partido".

Benzema. “Es un futbolista extraordinario, tiene una trayectoria muy brillante y es decisivo en el Real Madrid, muy importante. Trataremos de enfrentarnos no sólo a él sino al Real Madrid y a un gran técnico como Carlo Ancelotti

Courtois. “Todos los futbolistas de cada posición en el Madrid tienen cualidades para ser el mejor del mundo”.

¿Diego Carlos con España? “La nacionalidad es un requisito importante para eso y para el equipo porque libera plaza de extranjero. Pero el resto es una pregunta para el jugador”.

La Semana Santa. “Hemos podido algún día escaparnos y disfrutar de esta Semana Santa tan maravillosa que tenéis en Sevilla, es una parte preciosa de la cultura sevillana y de la devoción religiosa”.