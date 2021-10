Lopetegui ve a Osasuna como candidato a jugar en Europa

Anda enfrascado el Sevilla, como todos los equipos que juegan competiciones europeas, en plena sucesión de partidos oficiales hasta la llegada del próximo parón obligado por las selecciones. Y si Julen Lopetegui lamentaba en la noche del pasado miércoles ante la prensa en Palma de Mallorca los dos puntos que volaron VAR mediante, ni dos días después de nuevo compareció ante los medios para enfocar el siguiente frente: Osasuna en Nervión. Será este sábado. Ya llegarán el martes el Lille y el domingo el Betis.

El entrenador vasco se resigna al frenético carrusel: "Hace poco terminamos el partido anterior y ya estamos en la previa del siguiente, el equipo está preparado ante una exigencia muy dura ante un equipo que no es novedad cómo compite, lleva años con un rendimiento altísimo y ya nos costó estos años ganarles, puede ser candidato a Europa perfectamente, maneja diferentes registros, un sistema 4-4-2, 4-1-4-1, ahora han jugado con línea de tres... por encima de sistemas compite muy bien y sabe cómo preparar los partidos".

Lopetegui colmó de elogios, pues, a Osasuna, revelación de la Liga junto al Rayo Vallecano: "Es un equipo al que hacerle ocasiones es muy complicado, es muy completo en defensa y en ataque y hay que interpretar lo que necesita el partido".

Y se le recordó la falta de concentración defensiva de los sevillistas ante el Levante. ¿Prefiere ganar 1-0, o 5-3?: "Siempre quiero ganar, si no encajas es más sencillo que lo ganes, lo que pretendemos es atacar mucho y proteger nuestra portería, pero no siempre los errores llegan por falta de concentración. No sólo está la intensidad".

Volvió a cerrarse en banda sobre los jugadores cuyo concurso ante los rojillos es dudoso: "Algunos están mejor pero no recuperados al cien por cien, el resto está tratando de recuperarse para el partido de mañana, cada hora es un mundo en esta competición y mañana decidiremos. Papu tiene una lesión, como Rekik y En-Nesyri, ya veremos mañana, no voy a adelantar nada".

Aún está muy candente la polémica jugada final en Mallorca, con la intervención del VAR que privó al Sevilla de dos puntos. Y tuvo que opinar sobre un tema del que todos hablan hoy: "La polémica en el fútbol nunca va a terminar, es parte intrínseca del fútbol, a partir de ahí todos tratamos de usar nuevas herramientas, el VAR ha mejorado la calidad de las respuestas en situaciones límite, el matiz está en ese claroscuro, se nos dijo que iba a intervenir en las jugadas determinantes y donde no hubiesen dudas, y que en el resto se iba a imponer el criterio arbitral... todo se irá acotando, pero nunca se acabará con la polémica al cien por cien".

Reconoció que en los entrenamientos no preparan cómo afrontar este fútbol de nuevo cuño que impone el VAR: "Tenemos claro lo que nos han explicado, pero luego interpretarlo no es sencillo. Tratamos de que los chicos conozcan la normativa, pero trabajarlo en los entrenamientos no es sencillo. Mejor no echar más sal a la herida y poner en valor la dificultad, tenemos que tratar de ayudarles y que se vaya acotando la interpretación".

No cree el de Asteasu que el contraste de rendimiento del Sevilla en casa y a domicilio tenga que ver con la vuelta del público: "Su incidencia no la veo, el público siempre es bienvenido en casa o fuera, forma parte del contexto del fútbol y tratamos de mejorar tanto en casa como fuera".

Se le preguntó por la posibilidad de que Lamela vaya adquiriendo un rol con más peso en el equipo: "Ha jugado partidos como titular y lo puede volver a hacer, es importante para nosotros y está trabajando bien, es un chico extraordinario y nos seguirá ayudando, muchas veces son más determinantes los jugadores que salen después, ese rol es definitivo muchas veces en los partidos".

Y finalmente, se tomó con naturalidad la cerrada igualdad que describe por ahora el campeonato: "No me sorprende, sabemos de la dificultad que entraña ganar cada partido, son los detalles los que marcan los partidos, se está demostrando más que nunca, pero esto es una maratón de 38 partidos y estamos en el kilómetro 11. Hay que centrarse en este kilómetro, en Osasuna".