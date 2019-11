Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha reflexionado ampliamente sobre el momento que vive su equipo, cuarto clasificado en la tabla, durante una entrevista en la televisión del club en la que recorre junto al ex futbolista Antoñito el barrio de Triana.

El guipuzcoano habla de su relación con Monchi, del momento que vive el equipo, de Jesús Navas, de Banega o de Unai Emery, así como de la filosofía que quiere dar a su equipo, que -dice- está todavía en fase de crecimiento.

El vasco, que se atreve a afirmar que “San Sebastán y Sevilla son las dos ciudades más bonitos del mundo”, comienza hablando de la primera llamada de Monchi. “No nos conocíamos demasiado. Nos conocíamos del mundo del fútbol pero no en profundidad. Me llamó y me dijo que quería hablar conmigo del proyecto que quería para el Sevilla. Yo encantado y una vez que nos conocimos más y hablamos en profundidad y pudimos comer juntos me explicó su pretensión, su ambición, su idea del Sevilla y lo que quería hacer. Yo le transmití un poco cómo yo veía mi profesión y lo que buscaba. Y aparte yo creo que hubo una química entre ambos, una conexión... y aquí estamos porque los dos decidimos que era lo adecuado”, explica.

Una plantilla nueva. “Es una dificultad añadida, pero también una oportunidad. Llegan jugadores nuevos con ilusiones renovadas y tratamos de darle forma a eso. Y seguimos tratando porque quedan muchas cosas que mejorar y que trabajar. Tratamos desde el principio en tener una identidad futbolística y ser reconocibles”.

Varios registros y maneras de jugar. “Tratamos de ganar en todos los campos y tratamos trambién de tener diferentes recursos. Cualquier competición te exige ser capaz de poder manejar diferentes aspectos del juego. Todavía hay muchísimas cosas que tenemos que seguir mejorando”

La ambición de Monchi. “El proyecto es ambicioso sin ninguna duda, fue lo primero que marcamos. Cada día hay que echarle agua a la planta para que siga creciendo. Poder trabajar con Monchi es una maravilla. Nunca había trabajado con un director deportivo como él, es una persona que está siempre para ayudarnos a todos”-

Monchi como portero. “Monchi era muy listo y muy intuitivo. Pero los porteros tenemos una cosa, que cuando no jugamos aprovechamos el tiempo en el banquillo para fortalecer otras cosas”

Jesús Navas. “Es increíble la ilusión que él tiene en cada entrenamiento. Es el secreto, aparte de la condición física. Eso le hace estar a ese nivel de rendimiento. La reconversión a lateral creo que le da también más posibilidades, tiene ganas de servir aprendiendio, hay cosas que tiene que seguir mejorando y él lo sabe. Y luego es un chico de comértelo. Para un entrenador es un regalo”.

Banega. “Al principio de la temporada había muchos jugadores y tocaba competir, pero tiene una predisposición al máximo esfuerzo en cada partido. Está haciendo registros físicos que no ha hecho nunca. Es el único camino viable para seguir”.

Castro. “Al presidente no lo conocía y esa cercanía es importante. Estar en los momebtos complejos. No todo en una temporada son los mundos de Yupi. Ha sido muy positivo y muy cercano cuando ha habido problemas”

Emery. “Unai hizo historia en el Sevilla, nosotros estamos en el comienzo del camino. Ojalá podamos llegar a una final”.