Lopetegui: "El Villarreal es de los rivales con más calidad de la Liga"

Julen Lopetegui ha comparecido antes del Sevilla-Villarreal, "un partido de tremenda exigencia" ante un Villarreal del que ha destacado sus muchas virtudes, como ser "uno de los rivales con más calidad de la Liga".

"El partido y el rival nos van a exigir a todos los niveles, tanto con balón como sin balón, para superar a un muy, muy buen rival, insisto, con jugadores de máximo nivel, cuatro internacionales españoles que pueden estar en la Eurocopa y otros muchos que conforman una buena plantilla con un entrenador que los conoce perfectamente", ha dicho el entrenador del Sevilla.

Incluso cuando ha preguntado sobre si su equipo será capaz de mantener el alto ritmo ha terciado hacia la dificultad del rival. "No hacemos cuenta para atrás ni hacemos de futurólogo, nos centramos en lo que tenemos delante, que es un buen toro, el Villarreal, y tenemos que ser capaces de afrontarlo con capacidad, con ambición y con rigor".

La fiabilidad de Nervión

A Lopetegui se le ha recordado la buena racha del Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Y ahí ha terciado de nuevo hacia la dificultad del partido ante el Villarreal. "Es cierto que lo hecho anteriormente simplemente sirve para la estadística, pero no nos va a ayudar en el partido. El partido nos dará lo que nosotros le demos y tenemos que dar nuestra mejor versión en todos los niveles".

A raíz de sus elogios, Lopetegui ha recordado que el bajón de resultados del equipo de Javier Calleja no está en consonancia con el buen juego. "En juego no han pegado ese bajón, si se ven los partidos han sido dominadores de muchísimos partidos en los que no han obtenido el resultado. Tiene esa condición de calidad y de manejar los partidos. Tenemos mucha ilusión y ambición y muchas ganas por hacer un gran partido, necesitamos esa mejor versión tanto a nivel individual como colectivo".

Elogios a Cazorla

Dentro de esos elogios al Villarreal, destacaron los dedicados a Cazorla en su segunda juventud. "Está entrenando con normalidad y estará seguro aquí. ES uno de los grandes jugadores del fútbol español, sigue estando absolutamente vigente y por eso está otra vez en la selección, porque eso no se regala. Pero tienen a muchos jugadores importantes y buenos en su plantilla", quiso destacar el guipuzcoano.

El tipo de partido puede ser otro al de Leganés o Qarabag, dado que el Villarreal saldrá más al campo contrario a cuestionarle la posesión de la pelota al Sevilla. "Sin duda va ser un partido totalmente diferente. El Villarreal quiere tener la pelota, quiere ser protagonista, tiene jugadores para hacerlo y tenemos que prepararnos para jugar ese tipo de partido. Es un rival con ese punto de calidad diferente".

El mercado de invierno, lejanísimo

Por último, Lopetegui ha sido preguntado por la posibilidad de fichar en el mercado de invierno y si ve alguna posición prioritaria para mejorar la plantilla que tiene. "El mercado de invierno me queda muy lejos. Estamos centrados solamente en el partido y en lo que nos queda por delante. Y a partir de ahí siempre he manifestado que estoy contento, pero cualquier cuestión que tuviera que plantear no la diría aquí, sino donde tenemos que hablarlo".

Insistido sobre si ve la posibilidad de que algún futbolista necesite una salida en forma de cesión para ganar protagonismo, ha sido igual de críptico, aunque no lo rechazó ni mucho menos. "Yo entiendo que tengáis prisa en adelantar los escenarios, todo llegará a su tiempo. Ahora mismo no hay ese escenario, es otro. Y cuando llegue ese escenario lo afrontaremos, pero ahora toca el Villarreal".