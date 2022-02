Lopetegui: "Joan Jordán se empieza a sentir peor y le digo que se siente"

Es el derbi que no acaba nunca. Dos semanas después del duelo entre béticos y sevillistas en una noche para olvidar, igual que las secuelas que ha dejado, Julen Lopetegui, el principal acusado por parte del bando verdiblanco, ha dado su versión de lo ocurrido. En el informe de peritos y especialistas que el Betis mandó al Comité de Apelación se acusa al entrenador sevillista de haberle dicho a Joan Jordán que se tirara al suelo y fingiera un daño mayor que el que sufrió tras recibir el impacto de un palo de plástico en la cabeza lanzado desde la grada.

El técnico guipuzcoano habló esta madrugada en los micrófonos de la Cadena Cope, donde recriminó cualquier tipo d violencia y aseguró que instó a Jordán a que se sentara cuando empezó a sentirse mal.

“La secuencia es que hay una agresión, manifiesto inmediatamente que no se dan las condiciones de seguir jugando, porque lo creo, y es la manera de ser contundentes. No creo en los castigos a los clubes, qué culpa tienen, a un loco no lo puedes controlar, pero si puedes controlar tu reacción. Si es contundente, la fiscalización la van a hacer los propios aficionados”, explica el ex guardameta, que sigue el relato de los hechos: “El jugador sale, manifiesto al árbitro que no se dan las condiciones para seguir jugando, paralelamente el árbitro se toma su tiempo. Joan Jordán empieza a sentirse peor, le insto a que se siente y que lo vea el médico. Tenemos que preservar la salud del futbolista, que es lo más importante. Es un mantra sagrado. Cuidar de los deportistas e ir en contra de la violencia. Poner el foco en los matices es un error, todos tenemos que ser contundentes”.

Mano dura con la violencia. “Lo primero y únicamente importante es el ser capaces de tener tolerancia cero en cualquier campo de España, ante cualquier rival, contra la violencia y cualquier tipo de agresión o intento de agresión. Cuando se habla de matices… Es lo que quise expresar después del partido, quizás no en el tono, más adecuado, lo que sentía en ese momento. Sea en el campo que sea, contra un jugador, arbitro, asistente… no se puede admitir. Tiene que haber una contundencia absoluta, no valen las medias tintas. La sociedad ha avanzado lo suficiente como para matizar y dar condimento a un borrego, que lo puede haber en todos lados, que lanza un palo con intención de hacer daño. No se puede seguir jugando, eso es lo que yo pienso”, indica.

Que no pase en el Sánchez-Pizjuán. “Hubo una agresión y un jugador que se sintió indispuesto e instamos a nuestro doctor que lo viera. No hay absolutamente nada más. Espero que todos seamos capaces de generar el caldo de cultivo suficiente para que ningún jugador del Betis pase lo que pasó Joan Jordán, y estoy seguro de que va a ser así. Quedarnos en matices nos hace perder el foco de lo que realmente sucedió, lo que tenemos la obligación de perseguir de manera contundente. No valen las medianías, no vale soplar y sorber, o soplas o sorbes”.

Perjuicio al agredido. “No se puede demonizar a la víctima. Todas las violencias son deleznables, no se pueden comparar ni cuantificar. Todos tenemos que ponernos de espaldas a esa situación. La sociedad ha avanzado muchísimo como para retroceder intentando justificar situaciones con matices. Todos podemos echar nuestra fichita para que estas cosas no pasen”.

El daño mayor o menor. “Me parece un matiz perverso. El palo podía hacer daño, como así lo hizo. No nos quedemos en un terreno de cuantificar, nos equivocamos todo”.

La sanción al campo del Betis. “No creo en los castigos a los equipos. La afición del Betis es una afición maravillosa, y que por uno tengan que pagar el resto. No es la solución, pero sí la contundencia cuando ocurren los actos, sea donde sea. Lo otro no va a ayudar a que haya más o menos energúmeno, pero si en concienciar en que se puede perjudicar ese espectáculo”.

Las acusaciones del Betis. “Todos tenemos la responsabilidad de bajar la pelota al suelo, de aquí en adelante. Creo que ya he manifestado cómo ocurrieron los acontecimientos, y cada uno es responsable de lo que dice y de sus actos. Tenemos que rebajar el tono e intentar que no haya otro cafre que se vea justificado a cometer otra acción lamentable, sea de la camiseta que sea”.

La "ilusión" de ganar la Liga

"Lo que no va a hacer el entrenador del Sevilla es evitar que la gente se ilusione, eso es fantástico, pero yo lo que puedo hacer en pos de esa ilusión es centrarme en lo único que ayuda, que es el siguiente partido. No le voy a poner puertas al campo. Hemos hecho dos temporadas magníficas, y este año queremos seguir peleando por cosas bonitas. Lo que tenga que venir nos tiene que pillar con los pies en el suelo. Para conseguir grandes logros hay que focalizar sólo en el siguiente partido".

Las adversidades. "En dos meses nos han pasado muchas cosas y no buenas, pero sí lo bueno es la respuesta de los jugadores que quedaban. Pase lo que pase depende de nosotros la respuesta. Y se ha conseguido".

La Europa League. "Nuestra ilusión era pasar a la siguiente fase de Champions, y nos dejó ese sabor amargo, pero ahora ya estamos muy metidos en la competición de la Europa League, que además la final se juega en nuestro campo"