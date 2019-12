Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla FC, se toma el encuentro en Chipre ante el APOEL Nicosia como cualquier duelo en el que su equipo necesita la victoria para clasificarse pese a que es un mero trámite.

El técnico guipuzcoano, con un retraso considerable por los problemas en la salida de la expedición desde el aeropuerto de San Pablo, se ha manifestado con el rigor que requiere un encuentro de alta competición.

“Es un partido de Europa League, hay tres puntos, prestigio y rédito económico, un rival que es el más potente de los tres del grupo porque es el que se ha clasificado y que nos va a obligar a hacer un buen partido mañana”, ha explicado el de Asteasu.

Muchos canteranos en la convocatoria. “Alicientes para el partido hay muchos, el espíritu competitivo lo tienen. Van a salir con ambición. Van a tener ese punto de energía y ya veremos si pueden tener minutos”.

El rival. "Han cambiado de entrenador, es un equipo muy riguroso a nivel táctico, que puso en aprietos al Ajax en previa de Champions y eso no es sencillo. Juegan encima en su casa y tenemos que estar muy atentos”.

Ocampos: “Lucas está disponible para jugar en Europa y por eso forma parte de la convocatoria. Claro que tiene posibilidades de jugar y mañana veremos el once”.

Rony Lopes: “Hay jugadores que no han tenido muchas oportunidades en la Liga, pero eso no significa que no estén en el carro. El equipo entrena y hay que estar preparado, el despertador suena y le ha pasado a Bryan Gil. Están preparados. Rony está trabajando muy bien y tendrá su oportunidad”.

Refuerzos en enero: “Para mí está muy lejos el mercado de invierno. Suscribo las palabras que diga el presidente o Monchi, No tengo que decir nada”.