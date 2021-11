Lopetegui, preguntado por el Manchester United: "No hablo de cosas absurdas"

La destitución de Ole Gunnar Solskjaer ha destapado la caja de los rumores en el entorno del Manchester United. Según la web The Athletic, Julen Lopetegui está en una extensa lista de candidatos que también incluye a otros deseos de difícil cumplimiento, como Zinedine Zidane, ahora sin equipo y el técnico más deseado, o Mauricio Pochettino, que lleva las riendas nada menos que del PSG de Messi.

Se trata de un simple y burdo rumor, pero la prensa local también se ha hecho eco de tal posibilidad, después de que el Tottenham Hotspur le hiciera una oferta el verano pasado al técnico de Asteasu, que rechazó dado que tiene contrato en vigor con el Sevilla, donde se siente muy a gusto, hasta 2024, con una cláusula de indemnización de más de cuatro millones de euros.

Aun así, Lopetegui fue cuestionado por ese presunto interés y mientras escuchaba la pregunta del periodista ya lo estaba cortando. "No, no... No voy a responder a ese tipo de preguntas". Pero respondió ante la insistencia del comunicador. "La ilusión que nos genera ganar al Wolfsburgo no nos permite ahora mismo hablar de cosas absurdas, con todo el respeto. Contestamos solamente a las preguntas del partido de Champions", zanjó.

El Manchester United necesita un relevo para Solskjaer y en Inglaterra ahora mismo las quinielas están muy abiertas, aunque es Zidane el que tenía el rol de favorito hasta que, al parecer, ha frenado tal posibilidad... Si el técnico francés aceptase el reto de interrumpir su año sabático para dirigir al poderosísimo club de Old Trafford se reencontraría allí con Cristiano Ronaldo.