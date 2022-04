Lopetegui: "Por un objetivo u otro, ya todos los equipos matan"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha expuesto sus sensaciones de cara al encuentro que su equipo disputa este jueves ante el Levante, ha confirmado la baja de Martial por lesión y ha evitado hablar de la polémica suscitada por los audios entre Luis Rubiales y Piqué para gestionar la Supercopa de Europa en Arabia Saudí. El guipuzcoano, ha recordado que su “rabiosa actualidad” es el partido ante el Levante y sumar puntos para llevar al equipo a la Champions.

“El Levante es un equipo que lleva una dinámica muy positiva, que ha encontrado una manera de competir muy equilibrada y que está haciendo buenos partidos. Siempre ha tenido buenos futbolistas y ha encontrado una buena forma de competir. Eso, unido a nuestra ilusión y ambición, hace que sea un partido atractivo por ambos lados”, ha comentado el preparador nervionense.

Sobre los tocados, Lopetegui sólo ha confirmado la baja de Martial, pero otros jugadores como Koundé, Rakitic, Acuña o el Papu son duda. “Hay problemas en algunas posiciones. En el partido anterior tuvimos que hacer cambios forzados. Es baja clara Martial y con el resto tenemos que esperar”, indicó el técnico, que fue preguntado por la posibilidad, no descartada por Monchi, de que siga un año más: “De la temporada que viene no vamos a habar. Hay trabajo en los partidos que nos quedan como para no pensar en otra cosa. Ha tenido una lesión muscular y estaba llegando a su nivel. Ha tenido diferentes percances, estaba llegando a ser el el futbolista que es y por el que se apostó”.

Lopetegui no piensa en obligación de ganar. Para conseguir los objetivos hay que competir con el escenario de la presión. Todos los partidos ya son finales. Eso forma parte de un equipo que quiere conseguir sus objetivos. Por unos objetivos u otros, todos los equipos matan, matan y mueren. La ilusión es la que nos mueve, vamos con la mentalidad correcta en un escenario muy caliente, es lo que esperamos”.

Para escribir diez libros

Respecto al tema de las lesiones, fue muy ilustrativo. “Es para escribir no un libro, sino diez. Hay una faceta que se nos escapa a los entrenadores, pero es lo que toca”, que dijo que a los grandes “lo que nos falta es ganarles”, recordando que al Real Madrid “lo superamos en muchas facetas del juego y no fue posible”.

Lopetegui también se felicitó por la renovación de Bono y animó a En-Nesyri a superar “el aspecto mental” y aprovechar las oportunidades.

Sobre el caso Rubiales no quiso profundizar: “Mi opinión es que hasta que se escuche a todo el mundo prefiero esperar. Todos los gestores de clubes, entidades, tienen que ser ejemplares, responsables y éticos. Entiendo que es la rabiosa actualidad, pero mi rabiosa actualidad es el Levante y el partido que tenemos. Prefiero mantenerme al margen un tiempo hasta que hable todo el mundo”.