Lopetegui: "Mis resultados en el Sevilla son extraordinarios"

Julen Lopetegui ya es historia en el Sevilla. El técnico guipuzcoano, destituido tras el partido de Champions ante el Borussia Dortmund, dirige actualmente al Wolverhampton, colista de la Premier League, pero ha recordado su periplo en el Sánchez-Pizjuán en una entrevista concedida a la agencia Efe en la que también valora la actuación de España en el Mundial de Qatar y avala el nombramiento de Luis de la Fuente como nuevo seleccionador.

"Mis resultados en el Sevilla son extraordinarios si te fijas en el 98 por ciento del tiempo, y no en el último 2%. Conseguimos una Europa League y, para mí, por encima de eso están los tres cuartos puestos en Liga que nunca se habían conseguido en la historia del Sevilla", recuerda el técnico de Asteasu, que asegura que nunca olvidara los tres años y algunos meses que ha pasado en la capital hispalense.

"Ése es el recuerdo que tengo, además de toda la ciudad, su gente, los jugadores... Me quedo con ese 98 por ciento del tiempo que he pasado en Sevilla", insiste el técnico que llevó al Sevilla a la gloria en 2020 en la Europa League conquistada en Colonia al vencer en la final al Inter.

A la hora de vincular jugadores con el futuro del Wolves, el entrevistador menciona a Isco, cuyo destino parece claramente fuera del Sevilla tras su discusión con Monchi. Pero Lopetegui, como con Jude Bellingham, es reacio a hablar de nombres. ante la pregunta de qué jugador de la selección inglesa se llevaría o si apostaría por Isco Alarcón. "Eso es una utopía (risas). En la selección inglesa todos tendrían capacidad para estar en mi equipo, así que cualquier jugador. ¿Isco? No voy a entrar a valorar ese nombre propio, porque ahora los que me interesan son los míos. Con el mercado abierto, veremos las mejores opciones.

El reto de los Wolves seduce a Julen, que ya hace tiempo que podía haber llegado a este destino. "Lo afrontamos como una nueva ilusión. Hacía mucho tiempo que puse los ojos aquí, pero los tiempos no se dieron y ahora sí han coincidido. El proyecto nos ha convencido. Ahora nos toca ser conscientes de la dificultad; somos últimos y debemos convencer a los chicos, mejorar la plantilla y ser capaces de lograr la salvación".

Avala a Luis de la Fuente

Lopetegui también es preguntado por si se fue injusto con Luis Enrique. "No he podido ver mucho Mundial. El de Marruecos no pude verlo porque me coincidió con un entrenamiento y sólo he visto el resumen. La repercusión de la selección ya sabemos todos cuál es. Se ha proyectado mucha ilusión y al final, es normal que se transmita ese sentimiento de decepción a través de los medios. Creo que habían hecho un buen trabajo, pero un Mundial es así de complejo. La gran igualdad que existe, donde cualquier detalle te manda para casa, te demuestra que el fútbol es el único deporte donde siendo superior puedes ser derrotado. Lamento la eliminación, pero no por eso estaba todo tan mal".

Sobre Luis de la Fuente es tajante: "Está muy preparado, lleva muchísimos años trabajando en la Federación y conoce a la perfección a todos los futbolistas que han dado el paso desde las inferiores a la absoluta. Esto es importantísimo. Además de una gran persona, es un gran entrenador y se ha ganado esta oportunidad. Su suerte será la de todos"

Por último, se refirió al juego del tiki-taka, una expresión que no le gusta. "Sinceramente, es un debate vacío. Los que inician el debate no profundizan más allá. El fútbol tiene muchas aristas. Cuando un equipo se te mete atrás, una de las maneras de atacarle es teniendo la pelota y sabiendo cómo utilizarla. España también ha sido vertical en muchos partidos. A veces los rivales también juegan y tienes que ser capaz de tener soluciones ofensivas. Es difícil para todos los equipos. Mira Alemania, Portugal, Brasil, que están fuera. Cada entrenador que está en la selección, y Luis Enrique también, ha tratado de ser lo más completo posible en todas las facetas del juego. Otra cosa son las características de tus jugadores: habrá que ver si en España hay o no jugadores de esas características en ataque".