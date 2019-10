Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha asegurado que su equipo llega al Camp Nou, donde se mide este domingo al Barcelona, "con ilusión y ganas" aun sabiendo que el rival es un equipo que le va a exigir muchísimo.

"Vamos con ilusión, con ganas, en un escenario tremendamente exigente y ante un gran rival. Es verdad que llevamos muchos partidos, pero tenemos ganas y estamos preparados. Espero al mejor Barcelona. Vienen de hacer muy buenos partidos, están a un gran nivel y seguro que vamos a ver a un gran equipo. No hay otra forma de ver al Barcelona", ha afirmado el entrenador guipuzcoano, que tiene su plan para buscarle las cosquillas al equipo de Valverde: "Trataremos de dar una gran versión nuestra y de ser capaces de hacerlo todo perfecto. Porque es la única manera y a veces ni así te llega... Pero vamos con ilusión, ganas y ambición. Intentaremos entender cada momento del juego. Es un partido que nos exigirá nuestra mejor versión".

La presencia de Messi. "No tengo nada que añadir, porque no sería original. Me voy a centrar en mis jugadores y, si está Messi, es mejor, porque Messi hace mejorar cualquier equipo. Lo que está bajo nuestro radio de acción, sin embargo, está en nuestro equipo"

Reguilón, a la selección. "Es fruto de su trabajo en el Sevilla y nos alegramos por él. Debe centrarse en seguir haciendo lo mismo. Cualquier jugador del Sevilla que sea reconocido es bueno para el club y para nosotros".

Ansu Fati. "Cuando ha tenido esa continuidad ha ofrecido un gran nivel y no es fácil con esa edad, lo que lógicamente llama la atención".

¿De Jong en el Camp Nou? "Mañana veremos la alineación. Buscaremos el mejor once y elegiremos a los futbolistas que entendemos que más nos pueden ayudar en este partido".

La ovación a Dabbur: "Todas las ovaciones son agradables y las que sean a mis jugadores bienvenidas sean. Todos los jugadores de mi equipo tienen la oportunidad de tener oportunidades"