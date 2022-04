Lopetegui: "Me siento un sevillano más"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, está muy comprometido con las costumbres de la ciudad y deseoso de conocer y vivir sus fiestas.

Así, tras disfrutar todo lo intensamente que su labor al frente del Sevilla le ha dejado la Semana Santa, también ha vivido ya una corrida de toros en la Maestranza. “Estaré en deuda con Sevilla toda mi vida, me ha afectado de una forma maravillosa, me siento un sevillano más. He tenido la suerte de ver la Semana Santa, los toros y, si Dios quiere, cataremos un poco también la Feria. Por fin hemos podido disfrutar de la cultura tan diversa que tenéis en esta ciudad”, confesó el guipuzcoano, al que la pandemia impidió en sus dos primeros años vivir las fiestas de primavera en la ciudad.

“Soy aficionado (a la fiesta de los toros), no la entiendo mucho pero la respeto muchísimo, aprecio el arte y cómo se juegan la vida los toreros y sus cuadrillas, todo lo que rodea a la cultura del toro. Hoy tengo la suerte de estar en un sitio que no conocía como la Maestranza”, dijo el vasco.

Felicitación "a todos los beticistas"

Lopetegui también felicitó al Betis por el título de Copa, aunque dejó una curiosa anécdota al referirse a los béticos. “Fue un partido muy bonito, digno de una final y, lógicamente, tengo que felicitar al Betis y a todos los beticistas”, señaló en un error por desconocimiento. “Toca felicitar al Betis por el título conseguido, también al Valencia porque fue un finalista magnífico”, explicó en Canal Sur en su programa taurino.