Luis Fabiano recibe el alta tras superar el Covid-19

Luis Fabiano recibió el alta después de haber estado ingresado en un hospital de Sao Paulo al padecer con síntomas la enfermedad de Covid-19. El futbolista se encargó de anunciar la buena nueva ante las multitudinarias muestras de apoyo y ánimo a través de un mensaje en Twitter.

"Batalla ganada. Y esta fue una de las más duros a las que me he enfrentado. Cuando estás sano, corres tras las metas sin importar cuán difíciles sean. Pero cuando algo afecta tu salud y pierdes el control de las cosas, la lucha es mucho más complicada", escribió en su cuenta oficial, acompañando el mensaje con una foto de familia con los sanitarios que lo han atendido, y un cartel que rezaba "Luis Fabiano, felicidades, has vencido al Covid". Anteriormente, el ex futbolista había anunciado que estaba bien.

Batalha vencida! E essa foi uma das mais duras que já encarei. Quando se tem saúde você corre atrás dos objetivos por mais difíceis que eles sejam. Mas quando algo afeta a sua saúde e você perde o controle das coisas a luta é bem mais complicada. pic.twitter.com/P4F40HiM7c — Luis Fabiano (@luis_fabuloso) March 25, 2021

"¡Muchachos, muchas gracias por su preocupación, por los mensajes positivos y las oraciones! Realmente estoy en el hospital ahora mismo, pero estoy bien y me están cuidando bien. Si Dios quiere, me iré pronto y os lo haré saber. ¡¡Cuídate!!", escribió hacer una recomendación ante la situación que está viviendo Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia.

Pessoal, muito obrigado pela preocupação, pelas mensagens positivas e orações! Realmente estou no hospital nesse momento, mas estou bem e estão cuidando bem de mim. Se Deus quiser logo sairei e avisarei vocês! Cuidem-se!!!! 🙏 #LF9 pic.twitter.com/qrFwO3ZRDO — Luis Fabiano (@luis_fabuloso) March 24, 2021

Luis Fabiano es uno de los delanteros más grandes que han pasado por el Sevilla, en el que vistió la camiseta en 255 partidos oficiales y marcó entre 2005 y 2011 un total de 104 goles. Además, ganó seis títulos: dos Copas de la UEFA, dos Copas del Rey, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa. De hecho, fue en el Sevilla en el equipo que más partidos y más goles marcó, por delante del Sao Paulo (146 partidos y 65 goles).

El ex delantero de 40 años pidió a sus seguidores que "tomen en serio el virus" porque es "traicionero" y cuiden de ellos mismos y de sus familias.

Branco centra ahora la atención en Brasil

El mundo del fútbol brasileño también está pendiente del estado de salud del exlateral Claudio Ibraim Vaz Leal, Branco, campeón con la selección brasileña en el Mundial de Estados Unidos 1994 y quien lleva hospitalizado una semana, también con Covid-19.

Branco, actual coordinador de las categorías inferiores de la selección brasileña, llegó a ser intubado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Río de Janeiro, con una "grave" infección pulmonar.

Sin embargo, en los últimos días su estado de salud ha mejorado y el martes pasado le fueron retirados los tubos que le permitían respirar.

Con más de 12,2 millones de casos y 300.000 muertes, Brasil es actualmente el país más azotado por la pandemia, en parte por la circulación de nuevas variantes a priori más infecciosas.