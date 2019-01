Machín: "Morata es un gran delantero a nivel mundial"

Más información Unas 20.000 personas en el entrenamiento del Sevilla FC

Pablo Machín ha asegurado que el posible fichaje de Álvaro Morata por el Sevilla en el mercado de invierno le ilusiona muchísimo. El entrenador soriano ha aclarado que el jugador formado en el Real Madrid es un gran delantero “a nivel mundial”, aunque prefiere centrarse en el trabajo con la plantilla que tiene a su disposición mientras el club lo hace en los despachos. De hecho, una parte importante de su rueda de prensa ha girado en torno al Atlético y las opciones que tiene el Sevilla de ganarle.

El preparador sevillista ha sido bastante claro cuando le han preguntado por la posibilidad de fichar a Morata. “Sus números dicen que es un futbolista importante a nivel mundial. En el Real Madrid y sobre todo en la Juve ha tenido un gran rendimiento, también ha estado en la selección española. Ya en el filial del Real Madrid en Segunda División ya prometía que es un excelente futbolista”, ha asegurado un Machín al que le ha cogido por sorpresa el nombre de Munir y su compromiso para la próxima campaña. “No sabía que ya había fichajes para la siguiente temporada. Pero no miro la temporada que viene. Si no lo hacemos muy bien en ésta quizá no lo pueda disfrutar yo. Mi trabajo es trabajar con una plantilla, intentar dosificarla e intentar equivocarme lo menos posible”.

Machín también ha valorado la impresionante respuesta del sevillismo en el entrenamiento realizado a puerta abierta en el estadio, al que han acudido más de 20.000 personas. “Ha sido un baño de masas, queremos devolver a nuestra afición la confianza demostrada con una victoria el domingo”, ha explicado.

Ofertas por Sarabia y Banega

“Hoy están aquí, ninguno de los dos me da muestras de que no estén contento en el Sevilla. Hemos hecho una primera parte de la Liga ilusionante y ellos han participado. Lo que veo es que quieren hacer un año bueno. Tienen una oferta de renovación del club, que sé que ha hecho un esfuerzo grande y la decisión es de ellos. Pero los veo implicados y estoy convencido de que nos van a ayudar a terminar una temporada que está siendo muy buena y que queremos que sea magnífica”.

Ganar al Atlético

“Debemos de potenciar nuestras virtudes sabiendo que el Atlético también las tiene. Si somos capaces de estar cerca del cien por cien de nuestra capacidad, podemos ganar a cualquiera. Ellos son un gran equipo, no pierde casi nunca, sólo han perdido un partido y a ver si podemos conseguir que encajen la segunda derrota aquí”.

El hueco que deja Muriel

“Estamos un poco huérfanos ahí. Aunque sólo sea por números necesitamos jugadores, somos el equipo que antes ha empezado, tenemos una exigencia física muy grande por nuestro juego y en algún momento algún jugador lo notará. Hemos tenido una salida que él nos lo ha pedido. No hay más futbolistas que me hayan dicho que quiera buscar otras posibilidades. Quiero a gente implicada”.