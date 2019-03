Machín: "Prefiero que el foco se ponga sobre el entrenador"

Pablo Machín, entrenador del Sevilla, ha destacado la confianza del grupo en sacar la situación adelante, con la primera prueba este domingo ante la Real Sociedad. El entrenador soriano ha asegurado que no se encuentra preocupado por su futuro al frente del equipo, reiterando que la plantilla tiene calidad para volver a la senda del triunfo y conseguir los objetivos.

“Tengo muy claro lo que tengo que hacer. Intentar ayudar a los futbolistas y crear un clima para que entre todos podamos dar un valor añadido a estos futbolistas, que se lo merecen. Sabemos dónde estamos. Ellos me dan tranquilidad. Tengo muy claro que vamos a ganar el partido ante la Real”, ha afirmado el preparador sevillista, que es consciente de que su figura en el disparadero: “Prefiero que el foco se ponga sobre el entrenador y no sobre los futbolistas. Nuestra afición nos va ayudar. Sé que soy el máximo responsable y así asumo todos los resultados que está teniendo el equipo”.

El apoyo de Caparrós y Castro. “Cuando acaban los partidos solemos tener algún intercambio de impresiones, pero tengo la misma relación con ellos. Sé lo que ellos pueden estar sufriendo, pero es un momento de unión. Que todos aportemos lo que podamos. Trato de dar la mayor tranquilidad a los futbolistas y ellos van hacer que al final todos seamos felices”.

¿Se la juega en este partido? “En nuestra cabeza sólo está la palabra ganar. Cuando firmé aquí en el Sevilla sólo pensaba en estar muchos años. No se puede ir con temor ni con miedo en mi profesión. En mi mente sólo estar pensar en positivo. Yo me encuentro, bien, responsabilizado, motivado y con muchas ganas de revertir esta negativa situación. La fórmula es hacer lo que hemos hecho hace dos días. Generar muchas ocasiones y tener efectividad. No pensar en todo lo negativo que hemos sufrido hasta ahora. Está en nuestra mano”.

¿Mala suerte? “Peor no se pueden dar las cosas. Si somos objetivos, el equipo está haciendo mucho más méritos que puntos. Ha habido algún partido en el que no lo merecimos, pero en los últimos el equipo ha demostrado implicación, generando ocasiones, pero como se gana es con efectividad”.