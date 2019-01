Machín: "Hasta que no pite el árbitro no podemos decir que hemos pasado"

Pablo Machín, entrenador del Sevilla, ha asegurado que no quiere confianzas en el duelo de Copa que tiene su equipo este miércoles ante el Athletic, vuelta de los octavos de final en el que su equipo parte con ventaja tras el 1-3 registrado en San Mamés el jueves pasado. El técnico soriano ha confirmado que Munir estará en la convocatoria, sin especificar si será titular o no, aunque con opciones de jugar ante los de Gaizka Garitano.

"Si es titular o no nos lo dirá la necesidad del equipo. El otro día debutó y jugó por detrás de los dos delanteros natos. Era una necesidad para esa posición. Una vez que Muriel sale, pues si nos hacía falta un delantero. Van a tener competencia y se deben de complementar. Siempre ha hecho goles. Traemos un futbolista conocido, contrastado y con mucho margen de mejora para tener sus mejores años en el Sevilla. Le va a venir de maravilla. Tiene probabilidades de ser titular. Oportunidades tendrá y sí que va a entrar en la convocatoria”, ha comentado el técnico sevillista sobre las posibilidades del hispano-marroquí.

Pero lo que más le importaba a Machín es el partido ante el Athletic pese a la insistencia de los periodistas en otros temas. “En el entrenamiento sólo hemos pensado en ganar al Athletic y en que si no salimos concentrados a un nivel muy alto cualquier equipo puede ganarnos”, avisa. “El fútbol es tan grande que se han dado circunstancias de todo tipo. El Barcelona dio la vuelta a un marcador ante el PSG cuando todos lo daban por clasificado. Lo tenemos encarrilado, pero hasta que no pite el árbitro no podemos decir que hemos pasado. Necesitamos a la afición, como siempre. Los primeros que tenemos que mostrar implicación somos nosotros”.

Pero evidentemente, en pleno mercado de fichajes, había muchas cosas que hablar. Una de ellas, la posibilidad de Marko Rog: “Tenía más continuidad el año pasado. Sé que la secretaría técnica lo sigue de su país de origen. Es polivalente porque se podría adaptar bien a las posiciones de centrocampistas tal y como jugamos. Hay que respetar a este futbolista, que tiene su club. Lo conozco, pero no sé si hay opciones claras de que venga”, ha indicado.

Más refuerzos. “Lo que venga tiene que ser algo que necesite el equipo. Hay otras circunstancias como Wöber, que lo necesitamos como central, pero el club también piensa que es una buena inversión de futuro. Hay que aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. Con Wöber matamos dos pájaros de un tiro. Doblamos posiciones en la defensa y fichamos un jugador de futuro que viene de un club como el Ajax, de Champions. Es zurdo, no contábamos con ese perfil. No somos una plantilla larga y sin lesiones tenemos un buen plantel para competir. Todos los clubes y los entrenadores están abiertos a mejorar".

Nolito: "Hay jugadores que por la adaptación les cuesta más. En el caso de Nolito tenía claro que llegaría el momento que nos diera, pero ha llegado el infortunio de la lesión. Si te entrenas cada día como lo hacía Nolito estás cerca de ser determinante cuando te llegue la oportunidad. Lo lamentable es que no vayamos a poder contar con él hasta el final de la temporada".

Salida de Arana: "Si Joaquín no dice ni sí ni no, yo tampoco puedo hablar. A mí me dan jugadores y tengo que sacarle rendimiento. No es una parte sólo. El Sevilla tendría que estar de acuerdo, Arana, que es parte importante, tendría que estar de acuerdo y luego un tercer club tendría que adquirirlo".

Mateu, árbitro en el Bernabéu: "Todo lo que no pueda controlar yo es perder energía. Hay alguien que dice qué árbitro nos va a pitar. No es algo en lo que me fije. Me entero de qué árbitro nos pita muchas veces en el estadio. Si es Mateu, espero que lo haga bien. Cada árbitro lleva los partidos de una manera diferente. Sabemos que Mateu es especial, pero confío en que no nos tengamos que acordar de él".