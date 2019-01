Machín ve la llegada de Morata "una bendita bendición"

Pablo Machín se ha mostrado deseoso de poder contar con Álvaro Morata, un jugador que considera top y de ese tipo de futbolistas “a los que no todos los clubes pueden acceder”. El entrenador soriano se ha extendido en su referencia a los fichajes que espera para el mercado de invierno, con especial atención, por el interés mediático, en el jugador del Chelsea.

“No es que me lo parezca a mí. Los números lo dicen. Si un club ha pagado lo que han pagado por el traspaso de Morata es porque lo vale y sigue teniendo novias. No es que lo intuyamos, es que lo vale. Ha estado en clubes de los mejores del mundo, campeones de la Champions, en el Madrid y en la Juve y en el Chelsea cuando juega tiene rendimiento”, ha explicado el técnico sobre Morata.

Igualmente, con delanteros ya en la plantilla como Ben Yeedder y Andre Silva, la llegada de un jugador como el ex madridista, ¿es un marrón o una gozada? “Los grandes equipos tienen grandes jugadores. Todos los equipos, aficionados entrenadores, directores deportivos… lo que quieren es tener la mejor plantilla. Luego el día a día es el que gestiona, porque hay lesiones, sanciones… Para mí es una bendita bendición. Si los futbolistas son inteligentes no tienen que temer si viene otro jugador porque van a mejorar”.

“Yo soy bastante realista. Hasta que no sucedan las cosas, no ganamos nada pensado que algo va a pasar porque si luego no sucede la decepción va a ser grande. Es complicado traer buenos futbolistas, mañana tenemos otra competición (la Copa ante el Athletic) y vamos a necesitar energía. La energía va estrechamente relacionada con la competencia que tengas en la plantilla. Nosotros tenemos ahora la baja de Muriel y la plantilla es corta. Gracias a Dios la única lesión grave es la de Gonalons. A partir de ahí, yo tengo que trabajar con lo que tengo y que todo el mundo haga su trabajo. Lo que tengo que hacer es centrarme en lo de hoy”, ha comentado acerca de la espera de fichajes una vez que la plantilla ha perdido un efectivo más con la cesión de Muriel a la Fiorentina.

No obstante, Machín es consciente de que el Sevilla está tocando a jugadores de mucho nivel, “Estamos intentado tocar a futbolistas a los que muy pocos clubes tienen acceso a ellos. La ambición del club es clara, queremos a los mejores, si luego por el tema económico no se puede, nadie puede quedar frustrado”.

Eso sí, el técnico asegura que los refuerzos ya tenían que haber estado en Sevilla. “Me gustaría haberlos tenido hace una semana. Lo que no me parece lógico es que se alarguen tanto los mercados, porque casi todo se apura hasta el final. Entrenadores, jugadores, representantes, clubes… esperan hasta última hora”

La Copa del Rey

“Últimamente es una competición en la que el Sevilla ha logrado buenos resultados. Nosotros lo que queremos es ganar el mayor número de partidos y la Copa nos da la posibilidad de un título que el año pasado tuvimos cerca”.

¿Qué prefiere, la Copa o entrar en Champions?

“Si me dices llegar lejos en la Coa del Rey preferiría Champions, si me dices ganar un título no soy un entrenador que haya ganado muchos. Si nos clasificamos para una competición europea será como un título, si nos clasificamos para la Champions, un gran título, pero lo digo desde mi prisma, como entrenador”.

El cambio de entrenador en el Athletic

“Llevan cuatro partidos de Liga y no saben lo que es perder con este entrenador. Siempre que hay cambio el grado de competitividad aumenta. Han minimizado riesgos y al ser un juego directo es bastante incómodo para sus rivales, están sacando provecho y están sumando puntos”.