Para Machín, el problema está en la "falta de efectividad"

En una amplia comparecencia de prensa, Pablo Machín ha analizado el actual momento del Sevilla, sumido en una crisis evidente de resultados, pero con el sentimiento contradictorio en el otro lado de la balanza de encontrarse ante una cita importante en su torneo preferido. La visita de la Lazio, sobre la que tiene una ventaja de un gol lograda en el Olímpico de Roma, es una gran ocasión para volver a poner las cosas en su sitio y disipar las dudas.

“Los jugadores claro que tienen capacidad tiene de levantarse. Muchos habrán pasado en otros clubes peores épocas, pero cuando estás en equipos de máxima exigencia, con objetivos hiperambicisosos es normal que estén dolidos como los noté yo, pero está en nuestra mano cambiar esto. Cada cierto tiempo tenemos una oportunidad y ahora viene una competición diferente, que es la del Sevilla. Tenemos una antecedente favorable que no quiere decir que lo tengamos hecho, pero sí tenemos la ventaja de que el empate nos puede valer”, ha explicado el técnico,

Machín no comparte que su equipo salga fuera de casa a esperar al rival. “Nuestra intención ya te digo yo que no es salir atrás. Lo que pasa que el rival te somete por lo que sea. Lo que marca es la efectividad. Hace tres meses llegábamos y marcábamos; ahora necesitamos 20 llegadas para tirar a portería. Yo te puedo garantizar que como profesional, cuando ganamos y cuando perdemos analizo igual, corregimos cosas constantemente. Intentamos que no se produzcan los errores. El fútbol es un juego de aciertos y de errores y si los errores superan a los aciertos, pierdes”.

El preparador nervionense tiene la fórmula para salir del bache, que no es otra que seguir trabajando. “Incidir más y en vez de generar cinco ocasiones, generar diez para que metamos más goles para cuando nos hagan alguno tener una renta mayor. Eso, o podemos defender más, pero yo creo que tenemos buenos futbolistas arriba y es mi forma de potenciar la plantilla”

¿Se siente señalado?

“Cuando se pierde tengo claro que los focos van al entrenador. Pero prefiero que el foco vaya hacia mí y liberen a los artistas. Cuando ganamos analizo y trato de mejorar lo máximo posible, y cuando perdemos hago lo mismo”

No a cambiar de sistema

“Lo que nos ha traído aquí, más que un sistema, es una idea. Jugar con línea de cuatro siempre lo hemos trabajado para que cuando se produzca no digamos 'a ver lo que sale'. Por fases hemos jugado así, pero el sistema con el que más cómodos nos encontramos es el 3-5-2 y es la idea que tememos. Las alternativas son eso, alternativas”.

Poca eficacia en jugadas a balón parado

“Es una evidencia que Cuando tienes futbolistas con más altura tienes más a favor. Hay futbolistas que miden 1,80 pero se anticipan y tienen un timing muy bueno, el lanzador, el movimiento... es un cúmulo de cosas. Me da rabia que cuando hemos tenido buenas acciones nos hemos quedado con el uy. Eso hace que el equipo inconscientemente no crea tanto como cuando metes goles. Pero no hay que obsesionarse, tampoco es un desastre. Lo qué sí tenemos que mejorar es en que no nos hagan goles goles en la estrategia defensiva y eso hay que suplirlo con concentración”

Para cuándo Marko Rog

“Todo el mundo necesita un tiempo de adaptación. No hace mucho que vino y en ese corto espacio de tiempo hubo muchos partidos. Cada aficionado, cada periodista, tiene una idea, y el entrenador tiene la suya. No digo que no esté preparado para jugar, pero yo creo que hay otros jugadores que conocen el sistema y que están en la dinámica. Otros como Wober o Munir cuando han venido han jughado porque no había otros jugadotres y por momento de forma han entrado. Estoy seguro que cuanto tenga la oportnidad, que la va a tener, nos va a ayudar mucho”.

La Lazio, sin Luis Alberto

“Más que la baja de Luis Alberto, me importan las bajas de mi equipo. Si jugase Luis Alberto tendrían unas características y si juega otro tendrán unas características distintas. Lo que me preocupa de la Lazio es que vienen con mucho perdido ycuando tienes mucho perdido no tienes miedo a arriesgar porque no vas a arriesgar nada”.

La afición

“Soy el primero, como ellos, que quiero hacerlos felices. Se disfruta cuando ganas partidos, pero cuandouna aficion se siente identificado con el equipo se perdonan más las cosas. Por implicación de los futbolistas seguro que no va a ser. Que en momentos de debilidad, ellos nos ayuden. Sinceramente, ni se me pasa por la cabeza que nos falle por el horario o por lo que sea. Me lo han demostrado. Es una afición aparte de fiel, inteligente. Me gustaría que jugáramos cuando a todo el mundo le pille bien, pero nos debemos a una competicion”.

Violencia entre hinchas

“Es una evidencia muy grave que pasó en la ida. No entendemos cómo se puede quedar para pagarse. Pero eso no es fútbol, eso no es un Sevilla-Lazio”.