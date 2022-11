Manchester City-Sevilla, un chino en el zapato

Inoportuno a la enésima potencia el partido de esta noche en el Etihad Stadium. Inoportuno se mire como se mire tras una fase de grupos desastrosa y una situación doméstica que para qué mirarla. Partido que llega como chino en el zapato para que la actualidad sevillista sufra una arista más, pero fútbol es fútbol, esto es un no parar y el equipo de Sampaoli va a cita tan antipática con la obligación de salvaguardar el honor de la institución.

Con el derbi a fuego en el entrecejo así es como el Sevilla afrontaba la semana, por lo que enfrentarse a cuatro días vista con un equipo claramente superior y que juega a adueñarse de la pelota no me diga que no es un amargo cáliz. Porque claro está que con el panorama doméstico actual lo ideal sería tirar la cita de hoy, embocarla a título de inventario, pero tampoco es eso. El currículo moderno del Sevilla es de una importancia que no se puede mancillar así como así.

Un alivio indudable es la ausencia de esa bestia negra de nuevo cuño para el Sevilla que es Erling Haaland. Una lesión de ligamentos le impide estar esta noche en la punta atacante del City, lo que es una muy buena noticia para los blancos de Nervión. Y es que esos antecedentes de haberle marcado seis goles a Bono en tres partidos son para asustar a cualquiera, conque bien venida sea la ausencia de esa fuerza de la naturaleza desatada que es el cíclope noruego.

Y con la plaza que da acceso a su competición predilecta bien asida, el Sevilla puede afrontar el pleito sin agobios, pero dando la cara. Será ante un rival que hace correr al contrario una barbaridad y siempre, o casi siempre, persiguiendo sombras habitualmente inalcanzables. Lo dicho, un chino en el zapato el Manchester City-Sevilla de esta noche en el cubil citizen, pero en el que tiene el Sevilla la obligación de dar la cara y vender muy caro lo que tenga que pasar.