Marcao quiere heredar... ¡el '23' de Koundé!

Marcos do Nascimento Teixera. conocido futbolísticamente por Marcao, ha charlado este miércoles de muchas cosas en un directo ante las preguntas de aficionados del Sevilla. El nuevo jugador nervionense, hasta ahora el único fichaje de cara a la temporada 22-23, dio titulares jugosos, como que desea heredar en el equipo de Lopetegui el dorsal 23 que ha lucido esta campaña Jules Koundé. Con ello, dejó entrever que el ciclo del francés en Nervión está acabado, aunque eso es algo que todo el sevillismo sabe y para lo que sólo falta ponerle fecha.

A Marcao le preguntaron qué dorsal querría tener en su camiseta en su primer año en el Sevilla. "Es algo que no puedo decir", contestó primero, para luego añadir que "a mí me gusta mucho el 45, aunque ayer ya me enteré que no puedo usarlo en España" (LaLiga sólo permite fichas del 1 al 25).

Los aficionados insistiron en preguntar a Marcao por su dorsal, a lo que el brasileño, sin nombrarlo se refirió a Koundé por su dorsal... a no ser que se confundiera con el 20 de Diego Carlos. "Lo he dicho, para mí, mi hermano fue el mejor defensor que he visto jugar y me gustaría llevar su dorsal, el 23".

"Diego Carlos hizo su historia; yo haré la mía"

Marcao ha llegado para suplir a Diego Carlos, un jugador que ha dejado una huella en el Sevilla y que ya prefiere que se borre su recuerdo, lo que dependerá de su rendimiento.

"Diego Carlos hizo su historia como un gran jugador. Yo he llegado ahora para hacer la mía en el Sevilla FC. Van a ver un jugador que va a luchar con sus compañeros todo el tiempo, cada segundo, cada metro. Voy a competir siempre al más alto nivel. Creo que mis dos puntos fuertes son la salida del balón y el marcaje al contrario. Puedo jugar en los dos lados del central, pero mejor en la lado izquierdo y alguna vez también he jugado por delante de la defensa, aunque ahí está Fernando, no creo que pueda", bromeó.

Feliz por llegar a la liga española. "Me gusta mucho cómo se juega en España y hace mucho vi al Sevilla jugar y me gustaba mucho. Cuando llegó la oferta no me lo pensé dos veces para elegir esta propuesta. Soy muy competitivo y creo que a la afición le va a gustar mi tipo de juego. Estoy en el mejor momento de mi carrera, creo, he jugado en Europa, tengo más experiencia y madurez y estoy preparado para nuevos desafíos. Quiero ganar todos los partidos y competir al 100% y uno de mis objetivos es ir a la selección, por eso elegí también al Sevilla".

Seguridad defensiva. "Para tener éxito hay que defender bien, así que primero tenemos que pensar en eso y luego en atacar. Me gusta mucho la exigencia. Para mí es de lo más importante del fútbol, por eso escogí el Sevilla y quería estar aquí".

Ser campeón. "Quiero dejar mi marca aquí y para eso tengo que ser campeón, tengo que levantar trofeos con el club. Vamos a jugar también la Champions, la mejor competición que hay de clubes y queremos estar hasta el final ahí", explicaba el carioca.

Mensaje a los aficionados: "Les digo que estoy muy feliz y deseando que me presenten junto a ellos. Que voy a luchar cada día por el Sevilla y que no veo el momento de estar jugando en el estadio y de dar el rendimiento que este club merece".