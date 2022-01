Un plus en lo físico

En ciertos partidos de altura, el Sevilla pudo comprobar en estos dos últimos años que la Champions exige a todos los niveles: técnico, físico, mental... La llegada de Anthony Martial al vestuario que dirige Julen Lopetegui le va a dar un plus necesario de algo que quizá se ha echado en falta a veces desde la barrera.

Dosis de potencia, de velocidad, de resistencia... de físico, en definitiva nunca vienen mal para un equipo que en este aspecto sufrió en citas clave y que quedaron atrás en la historia de lo que pudieron ser y no fueron como ante el Borussia Dortmund, el Lille o el jovencísimo y descarado Salzburgo.

Aparte de que en la Premier League la importancia que se la a este plano es mucho mayor que en España, Martial siempre ha destacado por ser un jugador poderoso en este aspecto. Sus arrancadas desde la banda de Old Trafford seguro que están en la retina de Lopetegui, que espera que el francés aporte ese rango diferencial.

Superioridad El nivel físico es un aspecto que se cuida mucho más en la Premier y, además, genéticamente Martial es muy poderoso

Élite europea En ciertos partidos de Champions (Dortmund, Salzburgo...) el Sevilla fue superado por la velocidad de rivales más dinámicos

Déficit En el once suelen coincidir varios jugadores de más de 30 años (Rakitic, Papu, Fernando o, antes, Navas

Martial no se pudo ejercitar ayer con sus nuevos compañeros, ya que obtuvo permiso del club para viajar a recoger sus cosas, aunque trabajó el miércoles y ayer por la mañana en solitario. El atacante galo, como dijo en su presentación, no ha parado de entrenar y de entrenar fuerte. Y –no se olvide– no se entrena en Inglaterra lo mismo que aquí. Le dan los equipos de la Premier una importancia capital al Endurence y al final eso se nota en los enfrentamientos con equipos de otros países en los que no hay esa cultura.

Después está la carga genética. La fibra rápida más predominante en los jugadores con sangre africana, la calidad muscular, la juventud de un jugador en plena plenitud física... hacen que el Sevilla vaya a notar la aportación de Martial. No hay que olvidar que los de Lopetegui han evidenciado en muchos momentos de la temporada cierto déficit físico. Jugadores como Rakitic, Fernando, Papu Gómez o Jesús Navas han pasado de más de 30 años y siguen siendo jugadores con mucho peso en el equipo que juegan de forma habitual en el bloque (con la excepción ahora del palaciego). Algunos de ellos esa treintena está muy avanzado y en otros casos, sin llegar a esa edad, tampoco es que se hayan destacado por su físico, como Suso.

El Sevilla tiene físico en puestos muy específicos. El músculo de Diego Carlos, está claro, la explosividad de En-Nesyri (esta temporada casi inédito) y la especial concepción futbolística de purasangre de Ocampos o la raza de Acuña. Se puede meter a Rafa Mir, pero pare usted de contar, siendo además sus esfuerzo muy localizados y aislados del resto del equipo.

Siguiendo la teoría de la preparación física aplicada al fútbol, la fuerza, en sus distintas manifestaciones, es, de las capacidades condicionales, la que más se da o la que predomina en la práctica del mismo, una relación mucho más elevada cuanto más nivel competitivo. La calidad de un jugador y una plantilla también se mide en lo físico y ahí el Sevilla crece con la llegada del francés.