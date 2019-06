Medalla de Oro y Brillantes para José Antonio Reyes

En la asamblea que está celebrando en Madrid, la Real Federación Española de Fútbol entregó, de manos de su presidente, Luis Rubiales, la Medalla de Oro y Brillantes, a título póstumo, a José Antonio Reyes, el legendario futbolista del Sevilla, entre otros clubes, que falleció el pasado 1 de junio en accidente de tráfico, a los 35 años de edad, junto con su primo Jonathan Reyes.

El presidente del SevillaFC, José Castro, recogió la distinción federativa y ejerció de portavoz para dar las gtracias al ente federativo: "Para nosotros, Reyes ha sido una leyenda. Gracias a la RFEF por este homenaje, no solo en nombre de la familia ni del @SevillaFC, sino de todos los clubes donde ha militado". Junto a Castro, acudieron al acto Francisco Reyes, padre del malogrado futbolista, y Joaquín Caparrós, el ex entrenador y ex director deportivo del lub de Nervión.