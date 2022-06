Mercado en Asia: una pretemporada y un posible fichaje surcoreano

En el fútbol no hay casualidades. Y en el de estos tiempos, menos todavía. Resulta muy llamativo todo y puede que no haya conexiones, pero cuesta mucho creer que no haya intereses creados cuando el Sevilla quiere abrir mercados en Asia, programa una pretemporada en un país exótico sin tradición alguna para el fútbol europeo como Corea del Sur y surja de repente un nombre de un futbolista de dicha nacionalidad vinculado al futuro del equipo nervionense.

Y nada menos que en el puesto de central y como posible sustituto para Diego Carlos, vendido al Aston Villa, y Koundé, que todos dan por hecho que será traspasado.

Kim Min-jae es un defensa central de 25 años que ha completado su primera temporada en Europa, en las filas del Fenerbahçe turco. Internacional surcoreano con hasta 40 entorchados, según el portal Football Asian, está entre los candidatos a recalar en el Sevilla gracias a los buenos informes que hay en la dirección deportiva que encabeza Monchi.

Este jugador, con 1.91 de estatura, acaba contrato en 2025 y su cotización está en unos 14 millones de euros. Ha jugado 40 partidos oficiales este año con el cuadro de Estambul y ha marcado un gol.

Por alguna razón, Corea del Sur está invirtiendo en hacerse notar en el mundo del fútbol. Desembolsará una fuerte suma de dinero para que un club como el Sevilla, referencia en España, hexacampeón de la Europa League y equipo de Champions haga una pretemporada nada menos que de 8 días en su territorio (del 8 al 17 de julio). Si encima un jugador surcoreano aparece como posible objetivo de Monchi el negocio para todos está garantizado. Cosas del fútbol moderno.