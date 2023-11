Misión difícil, pero no imposible

AUNQUE los antecedentes allende el Canal no son los más halagüeños para el Sevilla y como a la fuerza ahorcan, la cita de esta noche en Emirates Stadium conlleva no perder como asunto inexcusable. Hay que hacer de tripas corazón y aparcar las malas sensaciones que acarrea la competición doméstica y sacar la cara que el Sevilla ofrece no más traspasa los Pirineos. Empresa complicada, pero quien quiera peces ha de mojarse.

Espera el favorito del Grupo B, un aristócrata continental que llega herido por un arbitraje extraño en su jornada de Premier. Este Arsenal de Mikel Arteta, que se llevó santo y limosna hace quince días de Nervión, es una prueba dura que se acrecienta por el estado anímico de un Sevilla que no gana desde la goleada al Almería. Y eso fue el 26 de septiembre y reinaba Mendilíbar, conque son cuentas para no mirarlas las que sufre este Sevilla que ahora dirige Diego Alonso.

Este Arsenal que cedió en casa del Lens el liderato del Grupo B ocupa la cuarta posición en la Premier y sólo se distancia en tres puntos del Manchester City, sempiterno líder desde que Guardiola está en su puente de mando. Misión complicada, por tanto, la que aguarda al Sevilla por el propio potencial de los gunners y por su propia inercia de no ganar lo a menudo que se hace aconsejable, pero hay veces que la necesidad aporta efectos dopantes y eso bien podría ocurrir hoy.

La ocasión no la pintan calva, pero sí podría resucitar a un equipo que está obligado a apretar los dientes para cambiar el rumbo del viento. Y una de las especialidades del Sevilla es cómo Europa le hace de motivación especial y aunque eso sólo ocurra en su competición talismán, antes Copa de la UEFA, no hay que descartar que esta noche se dé el punto de partida para un Sevilla más acorde consigo mismo. Fútbol es fútbol y no estamos ante una misión imposible, claro que no.