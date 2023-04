Mitos del Manchester United critican a Ten Hag ante la mística del Sevilla

La forma en la que el Sevilla, con esa mística especial que tiene en la Europa League, empató en la segunda parte ante un Manchester United que fue superior en la primera ha sorprendido en Old Trafford. Algunos conspicuos mitos del club de Mánchester hablaron en distintos medios sobre lo ocurrido. Y prevén que será difícil la vuelta.

Otros vieron que el resultado fue justo, por mucho que Antony enviara un balón a la cruceta antes de que el Sevilla empatara con dos goles en propia puerta. Es el caso del ex guardameta Peter Schmeichel. "Es un resultado bastante justo por la forma en que se desarrolló en la segunda mitad. Los jugadores del Manchester United han perdido una muy buena oportunidad. Algunos jugadores necesitan mirarse a sí mismos y pensar si están contribuyendo lo suficiente al equipo. Hay algunos jugadores que deberían avergonzarse de sus actuaciones", reconoció el legendario meta danés en la BBC Radio 5.

Sir Alex no lo habría permitido

Paul Scholes, otra leyenda del United y campeón de Europa en el Camp Nou con una remontada increíble en los minutos finales ante el Bayern Múnich, habló de ese desenlace final en Old Trafford. "Sir Alex Ferguson no lo habría permitido. La segunda mitad fue un completo desastre. Los suplentes debilitaron al equipo", comenzó analizando en BT Sport.

El recordado mediapunta habló ya de la dificultad de la vuelta tras haber tenido su equipo encarrilado el partido y hasta la eliminatoria: "El Sevilla no es genial, pero va a ser difícil. El United estuvo demasiado confiado en que el Sevilla no estuvo muy bien en esa primera mitad. El Manchester estaba jugando muy bien y con tanta confianza que pensaba que esto será 3, 4 ó 5-0. Sir Alex Ferguson no nos habría permitido ser complacientes en la segunda mitad de unos cuartos de final. El entrenador (Ten Hag) no debería dejar que levanten el pie del acelerador en unos cuartos de final en Europa".

El Manchester United aún no ha ganado al Sevilla en cuatro partidos oficiales en los que se han medido. La primera vez fue en los octavos de final de la Champions 2017-18. Hubo empate a cero en Nervión y ganó el Sevilla de Montella, con doblete de Ben Yedder, en Old Trafford (1-2). Y en la semifinal de la Europa League ganada en Colonia remontó el Sevilla de Lopetegui con goles de Suso y De Jong el tanto inicial de penalti de Bruno Fernandes (1-2).