'Monchi 13 Masterclass', una serie sobre su método de trabajo

Monchi sigue siendo la gran referencia del Sevilla, también en el plano interior en estos tiempos de zozobra. El director general deportivo, tras ser protagonista de un reportaje en The New York Times, inicia hoy, a través del canal oficial de Youtube del Sevilla, o previa inscripción en la web del club, una especie de masterclass –así lo ha denominado el departamento de comunicación del club– que se dividirá en 13 capítulos.

En estas clases de gestión al más alto nivel, Monchi explicará y expondrá los fundamentos de su trabajo en la dirección deportiva, su fórmula para planificar y gestionar: cómo ficha, en definitiva.

Monchi 13 Masterclass es el título de esta serie de 13 vídeos de 13 minutos en los que el alto ejecutivo del Sevilla expondrá el método de su trabajo. El número 13 hace referencia al dorsal que llevó el ex guardameta de San Fernando antes de colgar los guantes.

"La dirección única, la planificación y el grupo de trabajo, éstos son nuestros pilares", adelanta en el avance de la serie Monchi.

En cuanto a The New York Times, se trata de un reportaje sobre los fichajes y la suspensión del fútbol europeo, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial y en un espectro mucho más amplio que entonces. Los ojeadores y representantes siguen planificando la próxima temporada pese a todo. "La única diferencia es que las reuniones tienen lugar en videollamadas", asegura al rotativo yanki Monchi. "Así que no tienes que ponerte un traje".