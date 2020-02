El trabajo de Julen Lopetegui y la capacidad de De Jong han sido dos de los asuntos estelares de la entrevista de Monchi en Onda Cero Sevilla. El análisis del director general deportivo nervionense ha aportado datos interesantes, como el sacrificio al que debe someterse el delantero holandés en el modelo de Lopetegui, del que destacó que "ha acortado los plazos con una plantilla nueva". "El nueve que juega en el 4-3-3, y más en el que jugamos nosotros, sufre mucho porque siempre está en inferioridad y no es fácil. Pero, bueno, también es verdad que eso lo sabíamos y también apostamos por ese jugador, un jugador que no tenga inconvenientes en sacrificar su perfil individual por el perfil colectivo", ha afirmado.

Monchi ha destacado que el Sevilla de Lopetegui "es el menos goleado de este siglo, creo recordar". Y ha argumentado su confianza en Lopetegui. "Me quedo con su capacidad de trabajo y de implicación. Y me explico. No me refiero a estar 24 horas en la ciudad deportiva, que lo está. Su grado de implicación, su grado de entender los momentos, entender el vestuario y comunicarse con el vestuario, su capacidad de análisis de los partidos, su capacidad para reconocer errores. Todo eso es lo que me gusta de Lopetegui".

¿Y del Sevilla de Lopetegui, qué le gusta más y qué le gusta menos? "El equipo ha ganado en muchas cosas, ha ganado en solidez, ha ganado en competitividad, en afrontar cualquier partido con la misma intensidad, porque sigo diciendo que el partido de Copa no fue un tema intensidad, sino de juego. El equipo dibuja en un porcentaje muy alto lo que el míster quiere, que es lo que yo suelo pedirle al entrenador".

"Es el Sevilla menos goleado de este siglo, creo, hablando de memoria. El fútbol es rachero y también en cuanto a los comentarios y las sensaciones. Y es más fácil pensar en lo negativo porque tenemos dos sensaciones cercanas muy negativas, y es normal", añadió al respecto.

De Jong y Lopetegui, a largo plazo

Monchi recordó que "esto es un proyecto a largo plazo que se inició por julio con un cambio muy brusco en la conformación de la plantilla". "Yo particularmente pensaba que iba a ser necesario mucho más tiempo, y eso también me gusta del entrenador, que ha sido capaz de acortar los tiempos, que es algo que necesitábamos por la exigencia continua y alta del Sevilla", argumenta el director deportivo general del Sevilla. "Espero que esté muchos años con nosotros, y que esté yo también, claro. Será señal de que las cosas están saliendo como queremos".

De Jong sigue centrando gran parte de los debates. Monchi asumió el riesgo de traer a goleador de Holanda sin saber si golearía en la Liga, de un nivel más alto. "Carlos Bacca venía de la liga belga. ¿Es un buen test la liga belga o la holandesa? Eso es lo más difícil que tiene un director deportivo, cuya función es extrapolar rendimientos, en determinadas circunstancias, no ya campeonatos distintos, sino en estados de ánimo, en estados de confianza, compañeros… y prever si va a rendir un fichaje en otras circunstancias completamente distintas, otra presión, otros compañeros, otro campeonato… Es de lo más difícil que hay. ¿Por qué hemos firmado a Luuk? Porque creíamos que reunía los condicionantes y el perfil para el estilo que quería el míster. Es una decisión consensuada en cuanto al perfil, que aporta el entrenador, y el nombre, que aporta la dirección deportiva".

El isleño abundó en su confianza en De Jong: "No quiero parecer cabezón, ni no dar mi brazo a torcer, porque ya he dicho que cuando uno se equivoca hay que abrir la puerta y buscar soluciones. Pero yo en el caso de Luuk sigo pensando que en el cómputo general de la temporada nos va a dar más posiblemente de lo que la gente intuya o de lo que se ha podido pensar". "No conozco a ningún entrenador que no ponga a quien crea que le va a ganar los partidos y quien mejor los conoce es quien entrena todos los días con ellos", añadió en otro momento de la entrevista.

La díficil planificación 20-21

Monchi ya tiene parte de sus esfuerzos puestos en la próxima planificación, que prevé dura y complicada. "La planificación de la temporada que viene no va a ser fácil, porque no ha cambiado mucho el escenario que yo me encontré en cuanto a número de jugadores que suponen un coste importante en el presupuesto del equipo y es un trabajo que tendré que afrontar y que será el que me libere para seguir construyendo mi idea de equipo. Tengo que ser capaz de liberar tanto a nivel económico como a nivel numérico la plantilla actual que es la plantilla muy amplia", dijo Monchi, en referencia también a los muchos cedidos que deben volver en julio.

"Hay jugadores que están fuera, que no están jugando, y el 1 de julio llega seguro, como el día de la marmota, y hay que volver a echarle imaginación", dijo Monchi en referencia a futbolistas cuyos préstamos a otros clubes tampoco están siendo fructíferos deportivamente.

Habló de un caso particular, el de Carriço, cuya renovación está estancada: "Cuando no hay un acuerdo para una renovación hay varios matices y a día de hoy no hemos sido capaces de encontrar el punto común para estar todos satisfechos, seguimos abiertos a dialogar para llegar a un acuerdo, pero a día de hoy no lo hemos conseguido". El caso de Nolito es otro. "Son temas distintos. Yo en su día hablé con Nolito y con su agente, les hice ver los tiempos y ellos lo entendieron como válidos".