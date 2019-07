El director general deportivo del Sevilla, Monchi, ha aclarado el papel de Julen Lopetegui en el fichaje de Óliver Torres, la última incorporación de un Sevilla que ya se encuentra en Estados Unidos para realizar la segunda parte de la pretemporada.

El de San Fernando ha aclarado que el centrocampista extremeño, pese a que brilló a las órdenes del técnico guipuzcoano en la selección sub 19 y en el Oporto, no es una petición suya, aunque en este caso sí coinciden los gustos de la dirección deportiva con los del entrenador.

“Lo de petición expresa en la forma que trabajar que tenemos en el Sevilla no suele existir. Trabajamos con perfiles, el entrenador nos dice qué tipo de jugador quiere y le abrimos un abanico de nombres. Cuando hay un hombre que le gusta y le parece idóneo, para qué complicarnos la vida. Si al entrenador le gusta y a nosotros también… Pero él no me dijo que fichara a Óliver”, ha explicado el gaditano en una entrevista en Onda Cero.

Monchi cree que el ex jugador del Atlético de Madrid puede ser muy útil para el sistema táctico que piensa emplear Lopetegui en el Sevilla y augura que será un jugador muy del gusto de la afición. “No lo voy a descubrir. Tiene un margen de crecimiento y de rendimiento magnifico, se adapta muy bien a lo que buscaba Julen para jugar de 8 o de 10, por delante del pivote defensivo en el 4-3-3. Calidad, último pase, buen manejo del balón, jugador que protege bien el balón y recupera tras pérdida. Óliver reunía esas condiciones y lo conocía el entrenador. Miel sobre hojuelas”, terminó.