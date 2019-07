Monchi ya espera a Reguilón y ve a Banega "muy implicado"

Monchi está "contento y satisfecho" por cómo marcha la planificación. El director general deportivo del Sevilla ha realizado un somero análisis de cómo va el mercado de entradas y salidas y ha anunciado que ha avanzado bastante por Reguilón, al que espera hoy mismo para que pase las pruebas médicas y mañana se incorpore a la disciplina del Sevilla. Asimismo, ha asegurado que Banega es uno más, que en ningún momento ha estado en el mercado y cuenta con él y con su implicación total.

"Ya lo dije en la despedida de Pablo (Sarabia). Estoy muy contento del apoyo y la confianza que el consejo ha depositado en mí. Ya hemos superado la inversión más grande que ha hecho el Sevilla en su historia (unos 90 millones de euros en el capítulo de traspasos). La idea final ya la tengo en la cabeza. Hay operaciones que se han podido finiquitar en tiempo y otras están cercanas, pero no queremos precipitarnos", ha asegurado.

El director deportivo quiere "equilibrar el tema de las salidas y las entradas". "Han salido ya siete jugadores de la plantilla de la pasada temporada y han llegado seis, con lo cual estamos bien, pero tenemos que seguir trabajando en ambas líneas", ha dicho. "Queda todavía un verano duro, que nadie piense que se ha terminado el trabajo. Va a haber momentos difíciles y decisiones que puedan generar algún tipo de dudas", ha añadido.

Reguilón, el séptimo está cerca

Una de las respuestas más llamativas de Monchi ha sido sobre la situación de Reguilón. ¿Ha avanzado la negociación? "Sí, con respecto a ayer sí ha avanzado, tenemos una negociación abierta, con un porcentaje alto de esa negociación ya avanzada, y con mucho camino recorrido. Quedan algunas gestiones, pero si todo sigue en esta dirección, en breve se desplazará a Sevilla para pasar las pruebas médicas. No puedo dar muchos más datos". Además, Monchi cuenta con el mejor aval para que se certifique su llegada más pronto que tarde. "Tenemos un as en la manga, que es el deseo del jugador de venir al Sevilla. Eso te quita a la competencia y te permite trabajar con la tranquilidad de que el jugador va a venir sí o sí".

Banega, una pieza fundamental

Monchi ha sido preguntado sobre si sigue preocupado con la renovación de Banega o si no le importa que cumpla su último año de contrato en el Sevilla. "Para mí lo importante de Banega es lo deportivo. No tengo en mente que Banega se pueda ir libre, o que podamos venderlo. Estoy contento porque cuando he hablado con Éver me ha trasladado que está súper convencido, súper contento, más allá del color del pelo, que eso es discutible. En cuanto a motivación y ganas de implicarse en el proyecto es cien. No ha estado en ningún momento en el mercado. Es una pieza fundamental del proyecto de esta temporada. Y ojalá pueda continuar mucho más. Esta mañana he estado con él y lo he visto muy metido. Me preocupa el presente y ya iremos viendo si esa continuidad se prolonga en el tiempo".

Bryan, al cien por cien del primer equipo

Preguntado por la cantera y su representación en la primera plantilla, Monchi ha asegurado que Bryan Gil "va a ser un jugador al cien por cien del primer equipo". "Además, esta tarde empezarán a entrenar jugadores de la cantera como Mena, Lara, Juampe, Javi García, Alfonso, Lucho, Javi Vázquez... Con independencia de la composición final de la plantilla, tenemos un entrenador que por formación ha trabajado en equipos inferiores y va a mirar hacia abajo".

Sergio Rico y Roque Mesa, transferibles

No lo ha dicho explícitamente, pero sí implítamente. Sergio Rico y Roque Mesa son dos futbolistas por los que el Sevilla espera ofertas. "Hace un mes y medio que todos los jugadores del Sevilla saben su situación. No voy a entrar en nombres particulares. Vamos a trabajar para encontrar la mejor solución, para ellos, que además de futbolistas son personas, y para el club", ha dicho al ser preguntado concretamente por el portero y el medio centro.

Ben Yedder, "un activo importantísimo"

Monchi también ha sido preguntado en concreto por la posible gran venta de Ben Yedder y sobre cómo está el jugador. "No sé cómo está porque no tengo ni idea de dónde está, si está de vacaciones o no. Wissam es un jugador del Sevilla, un magnífico jugador, un activo importantísimo. Han llegado dos delanteros (Dabbur y De Jong), está Munir, tenemos a Carlos Fernández... Tenemos a Ben Yedder. Yo creo que si nos quedáramos así el míster estaría súper contento. Quedan dos meses de planificación y vamos a ir tomando decisiones en función de las circunstancias que vayan aconteciendo. No adelantemos ninguna situación porque nos podemos equivocar".