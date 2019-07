El director deportivo del Sevilla, Monchi, se pronunció acerca de diversos temas en la presentación de Jules Kounde como nuevo futbolista rojiblanco. El de San Fernando negó que el central francés sea el fichaje más caro de la historia del club a estas alturas y esperó que tenga un buen impacto en el equipo. "Es evidente que es una inversión importante, pero los que lo han visto jugar y los que lo conocen bien, saben que tiene menos riesgo del que pueda parecer", expresó.

"Ahora que está de moda la inteligencia artificial, el Big Data y tal, no hay un algoritmo que a día de hoy te diga lo que vale un jugador al cien por cien. Pero a mí no me preocupa. A mí me preocupa el rendimiento", dijo Monchi. "Estamos siguiendo una línea marcada desde hace ya mucho tiempo y creo que no nos estamos saliendo ni un ápice de esa línea".

"No es el jugador más caro de la historia del Sevilla en este momento. Pero es que lo normal es que en los próximos años firmemos a un jugador más caro, porque el mercado está creciendo. No le demos más vueltas", comentó antes de responder a otras muchas preguntas.

Un trabajo aún inacabado

Ciento y pico millones de euros creo que hemos invertido. Hoy he leído que somos el séptimo equipo de Europa que más ha invertido. El presidente, la máquina de hacer billetes creo que todavía no la tiene. Lo que puedo decir es que no está cerrada la planificación. Ni en salidas, es obvio, ni en entradas. Estamos trabajando en terminar de construir esa idea que teníamos a finales de mayo o principios de junio y aún falta.

¿Fichaje de relumbrón?

"Yo tengo un historial como director deportivo del Sevilla y no creo que haya hecho de entrada ningún fichaje bomba. Después, salir, han salido buenas bombas. No es algo que me obsesione el traer un nombre que la gente diga... Me obsesiona más cerrar el círculo con la idea que teníamos de inicio. Y evidentemente falta algo todavía"

"Yo no he dicho en ningún momento que Bergwijn sea un objetivo del Sevilla. Lo que sí puedo decir es que, en lo que falta por venir, los pasos que estamos dando, son pasos firmes"

Los descartes

"Se está avanzando. Y hay cosas que ya están yendo por un camino lógico y normal. Pero las soluciones que se suelen buscar en estos casos siempre son soluciones que satisfacen a los jugadores tanto a nivel deportivo como a nivel económico. Pero quedan todavía cuarenta y tantos días de mercado y ya sabemos que en las últimas dos semanas se suelen mover muchas cosas. Ya hay mucho movimiento y los clubes ingleses, que estaban parados, empiezan a hacer inversiones, porque ellos cierran antes. No es que esté relajado y tranquilo, pero empiezo a observar ciertos movimientos en torno a la salida de jugadores que no cuentan para el entrenador"

Luis Alberto

"No me gusta hablar de jugadores que no son del Sevilla, pero en el caso de Luis Alberto, por todo lo que significa, menos. Primero porque es un jugador nacido en esta casa y segundo, por el club en el que está, que es la Lazio. Un club que ha sido rival de ciudad mío en los últimos dos años y al que respeto muchísimo. Por todo esto, no me gustaría encender la mecha. Prefiero no contestar"

El rendimiento de los nuevos

"Me gustaría que fueran todos de rendimiento inmediato, pero eso es siempre difícil. Tiene mucho que ver con el idioma, la personalidad, si uno es más introvertido, menos introvertido, si tiene más confianza. Pero hago mías unas palabras que ha dicho antes Jules (Kounde): veo un vestuario cohesionado. Después habrá que asimilar los conceptos del míster y habrá algunos que lo asimilen antes y otros que tarden más. Pero creo que la ventaja de haber hecho prácticamente la mayor parte de los fichajes con mucho tiempo va a ayudar".

Sergio Rico

"No tengo cerrado que Sergio Rico no vaya a salir, ni que Vaclik no vaya a salir, ni que Ben Yedder no vaya a salir, ni que... Esto no se sabe, porque el mercado va girando. Lo que sí tengo que decir es que si nos tenemos que quedar con lo que tenemos en la portería, estoy tranquilo. Creo que podríamos competir perfectamente por los objetivos que tenemos en mente. A partir de ahí, si llega alguna oferta por ellos, la estudiaremos como la estudiamos por todos".