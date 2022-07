Monchi: "Una mayoría del sevillismo confía en mi mensaje, y hay gente que quiere más"

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, como jugador compartió vestuario en el Sevilla con el griego Vassilis Tsartas, aquel finísimo centrocampista que tuvo la mala suerte de aterrizar en un Sevilla demasiado convulso. Fueron cuatro campañas, desde la 1996-97 (penúltimo descenso del club a Segunda) a la 1999-2000 (última vez que perdió la categoría). Tsartas ha mantenido su vínculo con el club de Nervión desde entonces y de vez en cuando viene por Sevilla. Ahora, el heleno ha entrevistado al director general deportivo.

Es evidente que el nivel deportivo y, por tanto las exigencias se han elevado mucho desde finales de los años noventa hasta hoy: "La felicidad que se trae con un título, la gente la quiere seguir teniendo. Y por eso se acaba el mundo cuando pierde un partido el Sevilla. Es lo que ocurre a los equipos grandes, al Madrid y al Barcelona. El Sevilla está a ese nivel y en la elite el nivel de exigencia es muy alto. Tenemos que convivir con eso. Soy una persona activa en las redes, las uso mucho y mando mensajes de vez en cuando. De tranquilidad, confianza y felicidad... Hay una mayoría que confía, pero también hay gente que quiere más, porque el club ha crecido mucho a nivel económico. Pero yo intento controlar aquello que puedo controlar".

El propio ejecutivo ha crecido y madurado desde que se hizo cargo de la secretaría técnica en 2000, cuando había telarañas en la caja de caudales de un Sevilla en Segunda. Pero en esa evolución, ve clave su integridad personal, ser fiel a sí mismo: "Siempre he entendido mi crecimiento como algo que la vida me ha regalado y lo que tengo que ser es agradecido. Pero sigo siendo Monchi, no tengo por qué ser distinto. Si hubiese cambiado, las cosas no me habrían ido bien. Cuando termine esta entrevista me voy a San Fernando, mi pueblo, a comer con mis amigos de la infancia. Para qué voy a cambiar, me gusta ser así".

¿Y cómo es su método de trabajo con su gente de confianza? "He dejado fluir mi vida como soy. Hay muchas maneras de liderar un grupo, mi manera de entenderlo es creando más líderes, no creando seguidores. Yo soy el jefe, tengo 150 personas que dependen de mí, pero ellos saben perfectamente cómo soy yo. Casi nunca tengo que utilizar el cartelito de jefe. Porque ellos me entienden. Soy exigente. A mi guardia más cercana le he trasmitido que ellos tienen que tomar decisiones. Soy un defensor de la teoría del error, me he equivocado mucho y de cada error he aprendido".

Abrochaba su entrevista con una mirada a la cantera y las crecientes dificultades de los chicos que tratan de dar el salto definitivo. "Hay una presión familiar para que los chicos lleguen a futbolistas que a veces no ayuda. Recuerdo que mi padre iba a verme a jugar al fútbol a un partido y punto. No decía nada. Ahora veo excesiva implicación, que en algunos casos es buena, pero en otros no ayuda. El niño de 15 años tiene que entrenarse, estudiar y disfrutar con los amigos. Si no, creamos monstruos que están obsesionados y el siguiente paso es la frustración".