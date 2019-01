Munir: "Es una oportunidad muy bonita"

Munir El Haddadi ha sido presentado por el Sevilla como nuevo jugador en un acto en el que ha estado acompañado por José Castro y Joaquín Caparrós.

“Es una oportunidad muy bonita, seguro que voy a disfrutar mucho. Es una gran club y estoy muy contento de estar aquí. Desde que el Sevilla mostró interés en mí no tuve ninguna duda. Aparte de los títulos que han sido bastantes, la afición, es un gran club y voy a disfrutar mucho”, ha indicado el delantero hispano-marroquí, que ya debutó en San Mamés unos minutos: “Ha sido todo muy rápido. Estuve el viernes en Barcelona, me llamó mi agente y me dijo nos vamos el sábado por la manada. Vine, hice las pruebas y me fui para Bilbao”.

El ex jugador barcelonista asegura que trabajará codo con codo con dos grandes delanteros, Ben Yedder y Andre Silva. “Son muy buenos futblistas y ojalá sigan así metiendo muchos goles”.