Nianzou: "Llegar al Sevilla ha sido el mejor paso para progresar"

Tanguy Nianzou es uno de los once jugadores del Sevilla enrolados con sus respectivas selecciones nacionales. En su caso, la sub 21 francesa, con la que no ha tomado parte este viernes en un amistoso ante Alemania en Magdeburgo. Francia, ya clasificada para el Europeo de Georgia y Rumanía de la categoría, disputará otro ensaqyo ante Bélgica, esta vez como local en Valenciennes, el próximo lunes a las 20:00 horas.

Y el central sevillista ha concedido una entrevuista a L'Équipe en la que deja claro que su llegada a la sub 21 no es más que la antesala para la élite. "Es un premio al esfuerzo que he hecho en mi equipo. Ahora estoy jugando más y puedo mejorar. Es un paso importante, la mayoría de jugadores que están en la absoluta han estado aquí antes. ¿Por qué no voy a conseguirlo yo también?".

El zaguero nacido en 2002 enfatiza su ambición y reconoce que salir del París Saint-Germain en su día, aunque no fue sencillo: "Tomé esa decisión y por eso me he convertido en lo que soy hoy. El proyecto del Bayern me gustó, como cualquiera, me decepcioné porque siempre quieres jugar, pero crecí mentalmente y hoy estoy preparado para todo".

Asegura que se congratula aún más de haber cambiado el Bayern Múnich por el Sevilla para gozar de más protagonismo y dar un impulso a su emergente carrera: "En Alemania no jugué mucho, este era un año importante. La decisión del Sevilla fue la correcta, he conocido otro fútbol, con más pases, más juego por bajo, más movimientos... he llegado a un club con historia en LaLiga, en la Europa League, con buenos jugadores franceses en su pasado... Ha sido el mejor paso para progresar".