Del Nido Carrasco: "Mendilibar tiene a la afición subiéndose por las paredes"

El vicepresidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, aseguró que Mendilibar tiene muchas papeletas para seguir la temporada que viene al frente del equipo aunque termina contrato el 30 de junio.

“Tiene a la afición del Sevilla subiéndose por las paredes. Es el mejor candidato para ser el entrenador del Sevilla en la próxima temporada. Estamos contentísimos con él”, dijo en Canal Sur Radio, donde desgranó muchos asuntos de la actualidad del club hispalense.

"La afición está ilusionada con la posibilidad de disputar la séptima final de UEFA Europa League. Toca disfrutar porque ha vuelto la ilusión. La plantilla está metidísima, con muchas ganas de que llegue la eliminatoria. Los jugadores son personas y han sufrido mucho las consecuencias de esta temporada. Tienen muchas ganas de que ruede el balón y que seamos capaces de disfrutar de un partido tan bonito y de una competición tan bonita”, continuó.

"No he traicionado a mi padre jamás"

También se refirió al pulso judicial que mantiene con su padre. “No he traicionado a mi padre jamás, cumplo con un pacto que es lo mejor para el Sevilla, ya que todos queremos que sea gobernado por sevillistas y no queremos que un capital extranjero gobierne el club, yo estoy amparado por la legalidad y en eso me mantengo”, matizó.

Por último, garantizó que Monchi seguirá como director deportivo: “Iria a la luna por Monchi. Tiene contrato en vigor y es la persona ideal para seguir. No hay dudas con Monchi confiamos al 200 por ciento. Ya planifica el año que viene, entre todos, pero con Monchi a la cabeza. Es la persona ideal para el Sevilla, para hacer un proyecto campeón para disfrutar", aclaró.