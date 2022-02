Ocampos: "Sufrimos más de lo que esperábamos"

El futbolista del Sevilla Lucas Ocampos analizó en los medios oficiales del cuadro de Nervión la derrota sufrida en Zagreb y la clasificación a la siguiente ronda.

Análisis

"Esto son dos partidos. El primero lo ganamos e hicimos la diferencia. Sufrimos bastante, más de lo que esperábamos, pero logramos la clasificación".

Jugar con uno menos

"Eso le da muchas ganas al equipo local. Supimos aguantar hasta el último minuto. Un jugador menos en los últimos cinco minutos se notó. Sufrimos más de lo pensado, pero pasamos".

Expulsión

"Al final, creo que sabemos gestionar esos momentos en los que tuvimos que sufrir, sufrimos, pero tenemos en evidencia la última vez que ganamos la UEFA, que pasamos contra el Cluj en el último minuto y ahora a pensar en lo que viene".

Derbi

"Me entra el bajón el pensar en no jugarlo. Tenía muchas ganas por mí, por el club y mis compañeros. No se puede, pero apoyaré donde me toque".