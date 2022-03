Ocampos será baja por sanción ante el West Ham en la vuelta

Lucas Ocampos, que vio una tarjeta amarilla en el tramo final del partido (minuto 90), no podrá jugar el partido de vuelta ante el West Ham por acumulación de amonestaciones. El argentino se encaró con Declan Rice cuando éste intentaba de mala manera levantar a En-Nesyri del suelo tras recibir éste una falta.

Julen Lopetegui, que también vio la tarjeta al intentar mediar, lamentó en la rueda de prensa esta desafortunada acción tras la que discutió con el cuarto árbitro. “La jugada es muy clara y así se lo estaba diciendo, que los dos que hemos ido a ayudarle hemos visto amarilla, Lucas por intentar separar y para sacar a los jugadores de allí. Es lo que le decía, que estaba tratando de ayudarle”, explicó el guipuzcoano.

En el partido de vuelta en Londres, no obstante, el Sevilla recupera al danés Thomas Delaney, baja también por sanción en la cita del Sánchez Pizjuán. Lopetegui espera, además, poder contar con alguno de los lesionados, Diego Carlos, Rekik, Montiel, Papu Gómez y Fernando, que no pudieron estar en este primer asalto de los octavos de final de la Europa League, al igual que Rakitic, que se cayó del once en el calentamiento a causa de una gastroenteritis.