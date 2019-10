Óliver Torres, centrocampista del Sevilla, cree que el éxito del equipo y la clave para superar las adversidades y las dudas tras los dos partidos perdidos ante Real Madrid y Eibar ha sido tener fe y no dudar del equipo. El jugador extremeño pasó en la noche del martes por la televisión del Sevilla en una extensa entrevista en la que repasó aspectos personales y colectivos.

"La clave es no dudar de ti, no dudar del equipo, de lo que has trabajado. No dudar de tu forma de ver el partido y de tu forma de plantearlo, ésa fue la base. Los jugadores mantuvimos siempre el foco en lo que teníamos que hacer cada uno y al final tuvimos la suerte de poder ponernos por delante y cerrar un buen partido", indicó el ex jugador del Oporto sobre el cambio de imagen que el equipo de Lopetegui experimentó ante la Real Sociedad, a la que ganó por 3-2.

El ex jugador del Atlético y del equipo portugués reconoció que dudó en verano cuando se decidió a venir al Sánchez-Pizjuán, aunque al final acertó con la decisión. "Cuando llegué de Oporto vine con miedo por ver qué te vas a encontrar, por ver qué tipo de compañeros te vas a encontrar, si vas a tener afinidad con ellos. He tenido la suerte de encontrar un gran grupo y unos grandes capitanes. Gente nueva que ha venido aportando ilusión y ambición. Se han puesto todos los alicientes para que sea un gran año. Esperemos, nosotros que somos los encargados de hacerlo junto con el cuerpo técnico y toda la gente que rodea al club, poder dar la alegría que la afición merece", recordó.

Igualmente, el de Navallmoral de la Mata valoró la importancia del empuje de la afición, afirmando que "cuando estás dentro del campo y ves que la afición está contigo, ésa es la clave para meter el primer gol siempre. Cuando nos metieron el cero a uno la afición respondió bien, empezó a animar al equipo y al final eso contagió para que todo fuese para arriba. Al final las cosas grandes son fruto de la conexión que tiene que haber entre todas las partes. La unión equipo grada es fundamental y una prioridad para que todo fluya bien".